ONLINE + VIDEO: Boleslav - Hradec 0:1. Vašulín lobem otevřel skóre

Fotbalisté Mladé Boleslavi v 6. kole FORTUNA:LIGY hostí Hradec Králové, který útočí na třetí výhru v řadě. Obejít se ale musí bez Adama Vlkanovy, jenž přestoupil do Plzně. To domácí v minulém zápase konečně brali plnou porci tří bodů proti Pardubicím (3:0). A na toto vítězství by rádi dnes navázali. Duel startuje v 17:30. ONLINE přenos a VIDEA ze zápasu sledujte na iSport.cz.