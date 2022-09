Levý nechápe Spartu: Vypadala skvěle. Teď je bez tempa, nápadu i kvality

Stačil výrok Pavla Hoftycha, že jeho Mladá Boleslav potkala nejsilnější Spartu za poslední roky, a s Letenskými to šlo z kopce. „Nerozumím tomu,“ kroutí hlavou expert iSport.cz a deníku Sport Stanislav Levý. „V Boleslavi to byla Sparta, kterou si fanoušci vysnili. Teď je to tým bez nápadu, tempa i momentu překvapení,“ dodává trenér se zkušenostmi ze zahraničí.