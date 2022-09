Vrba po remíze: Třeba už mě Priske zná. Řekl, kde vidí problémy Sparty

Jak jste spokojený s výsledkem?

„Ukázali jsme charakter toho, co bychom chtěli ukázat našim fanouškům. Do kvality jsme toho ale moc neukázali. Přišlo mi, že jsme mohli ukázat mnohem víc. Ale na druhou stranu si cením bodu ze Sparty. Dělala vše proto, aby vyhrála.“

Ve Spartě jste působil před Brianem Priskem. Dokážete se vžít do jeho současné pozice?

„Tak on mě nezná. Někde jsem se dočetl, že neví, kdo jsem, takže se k tomu nechci vyjadřovat… Možná, že už mě zná.“

A jaký tedy byl váš návrat na Letnou?

„Chci říct, že na Spartě jsem se cítil dobře. Spolupracoval jsem tu s Tomášem Rosickým a spolupráce to podle mého názoru byla dobrá. Stalo se, co se stalo… To se stává trenérům mužstev, která mají možná větší ambice než hráčskou kvalitu. Přeju Spartě, aby se jí dařilo, ale jsem rád, že jsme tu získali bod. Přišlo mi, že Baník ukázal srdce a šel za bodem víc než Sparta.“

Vystřelili jste pouze jednou na branku. Nemrzí vás, že jste toho neukázali víc směrem do ofenzivy?

„Sparta toho předvedla mnohem víc, že jo? Nebo vlastně ne. Ale my také ne. Hmmm. Hráli jsme doma, nebo venku? Hráli jsme se Spartou, nebo s Vlašimí? Se Spartou, říkáte? Tak to nebylo zas tak špatné.“

A proč tedy nefungovala lépe finální fáze Baníku?

„Mrzelo mě, že jsme kolikrát šli do brejkové situace a nevyřešili jsme je lépe. Hráčům jsem ukazoval utkání, kdy tu hrál Zlín, který měl spoustu brankových příležitostí, ale bohužel pro ně s nulovým efektem. Proto mě mrzí, že jsme se nedostali do podobných situací, protože třeba právě Zlín ukázal, že se dnes dá se Spartou hrát. Určitě jsme měli být ve finální fázi přesnější a důraznější. Možná bychom pak získali víc.“

Zlínský kouč Jelínek také mluvil o tom, že Sparta je čitelná. Vnímal jste to tak?

„U klubů, které chtějí být úspěšné, rozhodují individuality. Dnešní Sparta se zbavila Hložka či Hancka, zkrátka kvalitních hráčů, kteří byli v nadstavbové části hry pro tým v minulých sezonách strašně důležití. Teď jsou tu jiní hráči, přišlo jich asi osm nových a je to o té sehranosti, která se občas u Sparty zmiňuje. Na druhou stranu je to Sparta - ona si nekupuje hráče druhé kategorie, aby čekala na to, že se budou sehrávat dva tři roky. Přivádí kvalitu a ti hráči by to měli zvládnout.“

Sparta - Baník: Fanoušci Letenských při děkovačce zasypali hřiště světlicemi Video se připravuje ...

Takže Spartě chybí větší kvalita?

„Z mého pohledu jim chybí hráči, kteří byli v minulých letech rozdíloví. Sparta holt dnes nemá takovou kvalitu jako mužstva, která třeba hrají Champions League. Při těch možnostech, které tu jsou, mi tu takoví hráči chybí. Sice přivedli spoustu posil, ale podle mě by stačilo, kdyby se koupili dva tři rozdíloví. To Sparta neudělala.“

Čtvrtým zápasem bez venkovní výhry navazujete na minulou sezonu, kdy se Baníku nedařilo na hřištích soupeřů. Tak čím to podle vás je?

„Nám se nedaří venku?“

Ještě jste venku nevyhráli.

„Ale také jsme neprohráli. To také není špatné. Já ale potřebuji vyhrávat doma. Mně nevadí, že jsme čtyřikrát remizovali venku, ale že jsme nevyhráli čtyřikrát z pěti zápasů doma. To je to, co mi vadí a co chci, aby se do Ostravy vrátilo. To je můj problém. A ne že remizujeme na Spartě. To mi rozhodně nevadí.“

Budete v kontextu atmosféry chválit Srdjana Plavšiče, že se nenechal strhnout a jak hodnotíte jeho celkový výkon?

„My na rozdíl od jiných klubů nemáme tři měsíce na to, abychom čekali, než se hráči rozkoukají. Házíme je rovnou do vody. Plavšič je hráč, který ukázal, že nám může v budoucnu hodně pomoct a my na něm budeme stavět. S jeho výkonem jsem spokojený. Ale ne nadšený.“

Jak to vypadá s Jiřím Fleišmanem, který musel kvůli zranění střídat?

„Podívejte se na jeho koleno… Tekla mu krev, měl tam otisk kolíků. Nějak to vzniklo, ale nikdo si toho nevšiml, takže to byla asi nešťastná náhoda.“

Poté, co jste ustáli úvodních dvacet minut, tak…

(skáče do řeči) „Musíte hlavně napsat, proč ta dvacetiminutovka vznikla. Když se podíváte na vývoj, co se dělo na hřišti, tak to z naší strany nešlo ovlivnit.“

Narážíte na výkon sudího a na inkasovaný gól z rohu, který neměl být?

„Ano, to je pravda, ten roh neměl být. Ale také jsme neuhlídali situaci po rohu, to je problém. Zachovali jsme se nedůsledně a nedůrazně. Trochu mi to připomíná hlášku z filmu Tankový prapor, kde se Lukáš Vaculík zpovídá Romanovi Skamene.“