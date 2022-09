LIGA OČIMA FANS: Poslouchat žvásty o vymyšlené penaltě? K smíchu!

Tomáš Chorý proměnil penaltu • FOTO: Michal Beránek (Sport) Plzeň - Slavia, Sparta - Baník. Během posledního kola FORTUNA:LIGY se ve šlágrech utkaly i největší kotle v nejvyšší soutěži. Sešívaným s v Plzni nelíbilo nucené zouvání, výkon hlasatele ani chování Adolfa Šádka... Po výsledku 3:0 jsou logicky spokojenější domácí. Baníkovcům se zamlouvá bod ze Sparty, naopak sparťanům bod proti Baníku nikoli. A Bohemians? Ti hráli venkovní zápas. Je jedno, že v Ďolíčku, zkrátka byl venkovní a podle toho dopadl.

SLAVIA PRAHA Zouvat boty v dešti, to byla prasárna Proti Ballkani v Konferenční lize jsme očekávali destrukci kosovského celku, ale nakonec to byl jeho skvělý výkon, který zapříčinil, že jsme museli dvakrát dotahovat. Nicméně nakonec se zadařilo. To už ale všichni nadšeně očekávali utkání s Plzní. A myslím, že se na něj jen tak nezapomene. Deštivé počasí přivítalo více než 11 000 diváků. Z toho více než 600 v hostujícím kotli a několik desítek po stadionu. Před výkopem hlasatelé neustále připomínali, že jsou jediný český tým v Lize mistrů a že jsou mistři. Když nastupovalo naše mužstvo a ozval se sešívaný kotel, schválně pustili hudbu z reproduktorů více nahlas. Slávisté mířící do sektoru prošli zevrubnou kontrolou a v dešti museli zouvat boty. Nechutná prasárna, kterou dle ochranky nařídil přímo Adolf Šádek. Při „přátelském" rozhovoru s technickým ředitelem Plzně po utkání, kdy jsem se podivoval, proč nepostavili nějaký stan proti dešti, říkal, že neví, proč by to dělal. Zápas jsme si prohráli sami, ale takové chování ukazuje jejich malost. Svého komplexu se tím nezbaví. DAVID OCETNÍK. 44 let, AREA 114

SPARTA PRAHA Nepovedený letenský seriál pokračuje Tak by se dal charakterizovat další zkažený víkend, který musí každý sparťan opakovaně prožívat. Na jednu stranu je správné, že po určitou dobu trenér jede po své linii, ze které neuhne. Ale když vidí, a to platí pro všechny profese, že to nefunguje, je třeba něco změnit. Jinak stačí, že se Vrba podíval na zápas se Zlínem, jak sám uvedl, a má jasno. Když ale zase Jankto vpravo… Snad proto, že levou má do hřiště, ale když levé jsou obě, tak co? Potom se nelze divit, že Daněk se „motá" někde před vlastním velkým vápnem a z nepodařeného odkopu je vyrovnání. Našich pět střel na bránu za celý zápas je výsměchem útočnému fotbalu, který bychom asi chtěli hrát. Když vidím, jak útočníci v pohárech sázejí jeden gól za druhým do míst, kam přesně míří, je mi smutno. Jako z jiného světa je motto trenéra Rangnicka: „Po ztrátě míče ho moji hráči musí do osmi sekund získat zpět, a do sedmi ohrozit branku soupeře". Takže na závěr se ptám pana Mariana Jelínka, mentálního trenéra týmu: Cože s hráči provedete, aby vybředli ze srabu? Miloš Kolář. 71 let fotbalový důchodce

VIKTORIA PLZEŇ Prý vymyšlená penalta? K smíchu! Další týden lahůdek je za námi. V úterý to teda nebylo nic moc, Inter hrál chytře a my moc připos… Možná jsme nechtěli odkrýt karty před nedělí nebo jsme se báli, nevím. Každopádně se mi to z naší strany moc nelíbilo a prohra byla zasloužená. Jo jo, v neděli to byla jiná písnička. Ono konečně ten pocit, kdy zadupeš všude vychvalovanou Slavii do země 3:0, ten je nádherný. Poslouchat žvásty o vymyšlené penaltě? K smíchu. Všichni hnidopichové, pusťte si nás v Barceloně. Ta samá situace, a kdyby nebylo loktu v obličeji soupeře, byl by výsledek stejný: červená a penalta. Tak co řešíme? Řešte si svůj problém a na nás se vykašlete. Hrajeme poháry jako soupeř, lidi nám vypadávají jako jemu, jsme na tom stejně. Je teprve po devátém kole, možná to na titul nebude, ale stejně se na tabulku pěkně kouká. A všichni tahají, to je nejdůležitější. Ještě se musím zastavit u Sparty. Ta už asi nikdy želená nebude, leda tak rezavá. Jenže pozor, umí překvapit. Snad ne potom proti nám. Čest královně Viktorce! KOVI. 54 let, koordinátor distribuce

BANÍK OSTRAVA Bod ze Sparty je vždycky dobrý Z jedné střely jeden gól? Takovou produktivitu nemá žádný evropský velkoklub! A teď vážně: bod ze Sparty je super, o to cennější, že jsme neměli optimální vstup do sezony. Ale... První poločas byl v režii domácích a my se nedostali k ničemu. Po skandálně vymyšleném rohu se sparťani dostali do vedení a kromě jednoho závaru se už do půle nic nedělo. Když jsme z kraje druhé jedinou střelou na bránu vyrovnali, následující tlak Sparty byl víceméně platonický. Dá se říct, že náš slabý výkon dopředu stačil na slabý výkon Sparty. Zato defenziva fungovala dobře, mám radost ze stoperské dvojice Lischka-Frydrych, která si začíná sedat a naplňovat svůj potenciál. Na výkonech těchto dvou se dá určitě stavět. Ofenziva je horší. Statistika střel 20:1 je alarmující. Věřím a doufám ale, že i útočná fáze půjde pomalu nahoru. Bod z venku by nám mohl dát relativní klid na práci, a tak je třeba se přes reprezentační pauzu kvalitně nachystat na Budějky. Následující soupeři jsou totiž papírově silnější… David Liveč. 41 let, vedoucí prodeje