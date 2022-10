iSport Index: Květ roste do krásy, Slovácko sestřelil hattrickem

Hlavním hrdinou sobotního duelu byl útočník klokanů, který zaznamenal svůj první hattrick v kariéře, ze kterého měl velkou radost. „Ani v přípravce nebo v mládeži jsem hattrick nedal. Tohle si zapíšu do deníčku, abych na to nezapomněl,” usmíval se střelec klokanů.

V zápase na Slovácku si Květ vysloužil nejvíce bodů do iSport Indexu za střely (6,32). I za přihrávky si zapsal solidních (1,91), za driblink si připsal necelý bod (0,91), naopak za souboje dostal pouhých 0,16.

První branku vstřelil Květ z volného přímého kopu, ten však i podle samotného střelce mohl brankář Slovácka Nguyen chytit. „Řekl jsem klukům, ať mi rozšíří zeď, takže toho nejspíš moc neviděl. Nevím, nejsem gólman. Ale být to náš brankář, chtěl bych, aby to chytal,“ řekl Květ. Druhou branku dal útočník po dobře sehraném brejku hostí a přihrávce Prekopa, když placírkou po zemi uklidil krásně na zadní tyč. Hattrick dovršil hostující střelec opět po brejku, když ho krásným pasem za beky našel Beran. Květ si dobře míč zpracoval a levačkou poslal míč do brány pod padajícím Nguyenem.

Květovi se v začátku utkání herně moc nedařilo, čehož si všimnul i trenér Veselý. „Romanu Květovi se v prvním poločase paradoxně v poli úplně nedařilo. Ale jeho výkon gradoval. Když dal první branku a pak druhou, chytil se i herně,” hodnotil kouč Bohemky. Jeho slova potvrdil i hrdina zelenobílých. „Fotbal umí být na jednu stranu hezký, na druhou ne. Máte zápasy, kdy se cítíte dobře, daří se vám a ten gól vám tam ne a ne přijít. Pak jsou takové jako tento, kdy jsem i já na sobě cítil, že zkažených přihrávek je na mě až dost. Nehrál jsem podle mých představ, ale dal jsem tři góly. Asi je lepší hrát špatně a mít hattrick. (směje se) Nikdy jsem moc gólů nestřílel,“ měl radost Květ.

O talentu odchovance Příbrami se ví i za hranicemi. Konkrétně se o Květa v létě zajímal belgický druholigový RWDM47 (Molenbeek). Ten nabídnul vršovickému celku zhruba deset milionů korun, což Bohemka obratem odmítla a prodloužila útočníkovi smlouvu, ve které se nachází i výstupní klauzule. Předpokládá se, že v zimě, či létě by mohl dostat svolení k přestupu.

Na průběžné první místo se po jedenáctém kole FORTUNA:LIGY posunul Jhon Mosquera se známkou (7,10). Stabilní výkonnost si plzeňský záložník drží zatím napříč celým ročníkem a je jedním ze základních stavebních kamenů průběžného prvního místa Plzně.