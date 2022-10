Trpišovský přežil oslavný skluz. Vítězné kalhoty musí do pračky

Byla to chvíle absolutní trenérské slasti. Muž v kšiltovce se po derby rozběhl od středu hřiště k pověstné Tribuně Sever, naplněné do posledního místa. Sám proti mase nadšených fanoušků, kteří skandovali „Jindra, Jindra!“ a slavili kolosální triumf 4:0 nad Spartou. Impozantní scéna, kterou ovšem slávistický trenér Jindřich Trpišovský ještě vylepšil a zničehonic se po trávě svezl ve skluzu. Zavánělo to trochu fyzickou újmou, ale po euforických kotoulech Pavla Vrby v Plzni to byl další nezapomenutelný projev radosti některého z šéfů laviček. „Nehoda to naštěstí nebyla, měl jsem radost za tým,“ culil se Trpišovský po utkání.