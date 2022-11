Plzeň - Sparta podle iSport Indexu: vládla rudá, Pavelka přejel Kalvacha

Před zápasem byste to čekali od Jana Kuchty či Tomáše Chorého, ale dostaveníčko ve Štruncových sadech optikou iSport Indexu , který hodnotí ofenzivní přínos daného hráče v utkání, ovládli fachmani! Nejlepším hráčem byl sparťanský kapitán David Pavelka. A i další dvě zbylá místa na pomyslném stupni vítězů drží zástupci Pražanů.

Tři nejlepší hráči derby podle iSport Indexu

David Pavelka

Sparta/záložník

8,03

Sparťan byl v soubojích jen o chlup horší než domácí Kalvach. Jinak měl navrch v přesnosti přihrávek, ve vzdušných soubojích, v zachycených balonech a nakupil méně ztrát. Třikrát zakončoval a jednou z toho byl gól.

Filip Panák

Sparta/obránce

7,54

Po utkání jej hodně chválil trenér Priske, což se běžně nestává, aby dánský kouč vyzdvihoval jednotlivce. Za každé situace se snažil najít konstruktivní řešení. Nakopávání dlouhých balonů je mu cizí.

Lukáš Sadílek

Sparta/záložník

7,14

Velký dříč. Ještě v nastavení sprintem upaloval do plzeňského vápna, aby pomohl zakončit slibný brejk. Pomohl vymazat domácí střed pole, ze kterého Viktoria těží.

Tři nejhorší hráči derby podle iSport Indexu

Erik Jirka

Plzeň/záložník

2,64

Šlágr mu vůbec nesedl. Nedostal se k ohrožení sparťanské branky. Pálil z dálky a z nepřipravených pozic. Rozhodně nepotvrdil formu z minulých zápasů.

Tomáš Chorý

Plzeň/útočník

2,73

Velké zklamání a velký kredit pro sparťanskou obranu. Nejlepší hráč Viktorie a její největší hrozba si pořádně nekopla. Stopeři jej během zápasu k ničemu nepustili.

Jaroslav Zelený

Sparta/obránce

2,78

Pokud by proměnil obří šanci hlavou, zřejmě by mu naskákali plusové body, ale v nadějné příležitosti selhal. Nepomohl si ani nepřesnými centry do vápna, které postrádaly přesnost.

Nejlepší hráči na jednotlivých postech

Nejlepší obránci

Filip Panák (Sparta) 7,54

Asger Sörensen (Sparta) 6,22

Lukáš Hejda (Plzeň) 6,02

Nejlepší záložníci

David Pavelka (Sparta) 8,03

Lukáš Sadílek (Sparta) 7,14

Adam Vlkanova (Plzeň) 5,95

Nejlepší útočníci

Martin Minčev (Sparta) 6,16

Tomáš Čvančara (Sparta) 3,41

Jan Kuchta (Sparta) 3,14

Ideální sestava šlágru podle iSport Indexu

podle postů (4 – 5 – 1)

Havel (5,72), Hejda (6,02), Panák (7,54), Sörensen (6,22),

Vlkanova (5,95), Pavelka (8,03), Sadílek (7,14), Bucha (5,39), Haraslín (5,27),

Minčev (5,86)

2 viktoriáni a 1 sparťan, brankáři nejsou v iSport Indexu hodnoceni.

