Událost podzimu: nekvalita VARu i celé ligy. Velké jméno na ústupu

Podry: V Ďolíčku zabili klokana. Klíma by si měl video nejen pustit do ucha, ale radši i do obýváku

Tahle věc je skvělá třeba zatepla na zmrzlinu, ta druhá měla být výborná ve fotbale… Ale nedaří se. Je to problém, který devalvuje utkání české ligy, silně se propisuje i do politiky klubů a pak vzniká celkově hysterické a napružené prostředí. VAR zkrátka nemůže takhle (ne)fungovat.

Jakub Dvořák

Nepotrestaný Chorý

Říká se, že fotbal by se měl hrát hlavou, ale někdo by měl Tomáši Chorému říct, aby to nebral tak doslovně. Jeho úder, srážka opravdu vypadá jinak, do Asgera Sörensena je pro mě obrovské zklamání. Do fotbalu taková věc vůbec nepatří. Je to nebezpečné a zákeřné. Že sparťan vyvázl jen s boulí, je velké štěstí. A Chorý? O tři dny později střílel góly a ukazoval si na hlavu. Reklama na český fotbal jak vyšitá.