Zohorna o mlčení fans Komety: Hodně smutný. Dynamo už vyhlíží Rulíka

Při power play trefil prázdnou bránu a rozjásal kotel pardubických fanoušků. Ti jediní byli v zápase slyšet. Tisíce domácích příznivců mlčely, maximálně se donutily k potlesku. „Každý hráč se do Brna těší na fanoušky. Je to hodně smutný,“ povzdechl si útočník Tomáš Zohorna, jehož bratři Radim a Hynek v minulosti oblékali dres Komety.

Netušil, že ho čeká ztichlé „Rondo“. Atmosféra, která dokáže obvykle vybudit oba celky, tentokrát scházela. A Tomáši Zohornovi to bylo líto. „Víme, že předtím se tady něco dělo s dresy. Věděli jsme, že brněnští fanoušci nejsou spokojeni. Ale to není úplně naše věc,“ shrnul dění v táboře protivníka, jehož lídr tabulky sejmul 4:1.

Měl jste pocit, že zápas od začátku kontrolujete, aniž byste do toho museli šlapat pořád nadoraz?

„Za stavu 3:0 jsme do toho určitě nemuseli šlapat. Ale věděli jsme, že Kometa nezvládla minulý zápas a půjde do toho ostře. To se na začátku i dělo, docela nás dohrávali. Nám pomohly góly, hodně jsme se uklidnili. Pak jsme měli převahu a měli zápas pod určitou kontrolou. Byla to zasloužená týmová výhra.“

Při power play však měl soupeř velký tlak. Neměl jste obavy, že se ještě může stát cokoliv?

„Nějaké šance samozřejmě měli. Kometa má dobré hráče, šikovný tým. Velká poklona pro našeho gólmana Wildu (Romana Willa). Také minulý zápas jsme měli dobře rozehraný a málem jsme přišli o velký náskok. Věděli jsme, že musíme pořád valit a hrát líp než předtím. Kometa má rychlé hráče, kteří jdou hned do brejku. Takhle jsme dostali i ten gól. Díky bohu byl jen jeden.“

Kdy čekáte zpátky na střídačce Radima Rulíka, úspěšného kouče reprezentační dvacítky?

„Co vím, tohle byl poslední zápas bez něj. V pondělí naskakuje zpátky k nám a jedeme dál. Určitě se bavil s asistenty a ti nám pak předávali rady. Že by volal přímo hráčům, to ne.“

Co se změní po jeho příchodu?

„Budeme kompletní.“ (úsměv)

Všímal jste si, že na vás Kometa nasazovala často čtvrtou lajnu, aby vás ubránila?

„Vůbec nevím, že je to jejich čtvrtá pětka. Ale hrála dobře. Já osobně jsem prohrál hodně buly, myslím, že s Kollárem. Bylo to docela těžké. Ovšem za stavu 3:0 se hraje každému dobře a je jedno, kdo proti nám jde.“

Brzy se zapojí do hry další posila – útočník Jan Mandát. Bude boj o místo ještě ostřejší?

„Je to super. V kádru je velká konkurence. Všichni budou o to víc makat, než kdyby měli jisté místo. To nás může posouvat ještě dál. Vítkovice hrají skvěle, jako my vyhrávají poslední zápasy. Utkání s nimi jsou výborné, mají nasazení.“

