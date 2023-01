Plzeň reaguje na Klimentovo zranění: chce mladého Nigerijce z Karviné

Slavia ho má na radaru už přes rok, Olomouc se dotazovala na cenu Rafia Durosinmiho coby případnou náhradu za Mojmíra Chytila nedávno.

Odpověď Karviné měla znít: milion eur, tedy zhruba 24 milionů korun.

Čerstvě dvacetiletý Afričan je v kurzu. Na podzim ve FORTUNA:NÁRODNÍ LIZE sice skóroval jen třikrát (a další čtyři góly vstřelil v MOL Cupu), ale přidal šest asistencí a disponuje velmi zajímavým balíčkem individuálních dovedností, které ho předurčují k úspěchu pro vyšší úroveň. Klidně mezinárodní.

Věk, výška 190 centimetrů, rychlost, solidní technika, pracovitost. Nigerijci si navíc v Česku udělali v posledních letech dobré jméno, takže jsou horkým zbožím.

Ví to i Viktoria. „Nabízí za Rafia patnáct milionů korun, potřebuje zacelit díru kvůli Klimentově zranění a nechtějí spěchat na Vydru. A s Basseym nepanuje spokojenost,“ shodly se během uplynulého víkendu redakční zdroje z východní i západní strany republiky.

Taková částka už by se Slezanům mohla zamlouvat. Trenér Karviné Tomáš Hejdušek o Durosinmiho budoucnosti promluvil již během podzimu. A naznačil všechny možnosti.

Baník - Karviná: Durosinmi mazácky rozvlnil síť, 0:2 Video se připravuje ...

„Bodejť by ho někdo nechtěl... Já bych ho v týmu chtěl taky a samozřejmě bych byl nejradši, kdyby u nás zůstal. Jaké jsou možnosti, případně jaká je jeho cena, to jako trenér netuším. Budu moc rád, pokud minimálně do zimy, ale nejlépe do léta zůstane. Ideální scénář by byl, kdybychom spolu oslavili postup, ale vím, že to asi bude těžké,“ uvedl smířlivě trenér.

„Rafa a Papa (Michal Papadopulos) jsou dva nadstandardní útočníci, troufnu si říct, že takové nemají ani některé mančafty v lize. Ale musíme toho víc a lépe využívat,“ dodal Hejdušek.

Otázkou je, zda už ho brzy nebude využívat plzeňský kolega Michal Bílek, byť jedničkou na hrotu by měl být stále Tomáš Chorý. Na trase Karviná-Plzeň by po Eduardu Santosovi, Adrielu Ba Louovi či Kristimu Qosem nešlo o premiérový transfer.