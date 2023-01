Haraslín o voleji: Tohle zakončení mám rád. Konkurenci teď neřeší

PŘÍMO ZE ŠPANĚLSKA | Na hřišti si pobyl jen tři minuty a už vysekl ohromnou parádu. Křídelník Lukáš Haraslín se krásně položil do centru Awera Mabila a dělovkou z voleje pečetil výhru Sparty nad bundesligovým Stuttgartem 2:0. „Na tréninku to zkouším často, mám takové zakončení rád. Hlavní ale je, že jsme se ukázali v dobrém světle,“ zdůraznil slovenský reprezentant.

Stuttgart jste porazili 2:0. Jaký to byl z vašeho pohledu zápas?

„Myslím, že jsme vyhráli zaslouženě. Dali jsme gól v obou poločasech. Důležitější je, že jsme v utkání dělali to, čemu se věnujeme na tréninku. Ať už to bylo v Praze, nebo teď ve Španělsku. To je podstatné i směrem k dalším duelům. Prověřil nás tým z bundesligy, odehráli jsme výborný zápas.“

Trefil jste se krásně z voleje. Na tréninku tenhle typ zakončení často pilujete, těší vás o to víc, že to vyšlo i v utkání?

„Jsem rád, že mi to tam spadlo. Na tréninku tohle dělám často, mám takové zakončení rád. Z gólu mám radost, ale hlavní je, že jsme se celkově ukázali v dobrém světle.“

Čemu se na tréninku ještě věnujete? Jsou to v této fázi přípravy už primárně taktické prvky?

„Jednoznačně. Ve Španělsku na to máme skvělé podmínky, abychom se věnovali ofenzivě i defenzivě. Rychle jsme otáčeli hru, byli jsme přímočaří. To nám zajistilo dobrý výsledek.“

Awer Mabil se může jevit jako konkurence na váš post. Ukázalo vám utkání, že to může fungovat, i když jste na place oba?

„O konkurenci bych nerad mluvil, to je otázka na trenéra a vedení klubu. Pro mě je hlavní, abych na hřišti vždycky odevzdal maximum. Každý chce hrát, s konkurencí se musíme vyrovnat. Ale teď se tím nezabývám. Chci pomáhat týmu a ukázat se v co nejlepším světle.“

Soupeř druhý poločas hodně držel balon, do šancí se ale nedostával. Budete chválit defenzivní práci týmu?

„Jak jsem říkal, povedlo se nám převést věci z tréninku do zápasu. Na výsledku se to projevilo. Nedostali jsme gól od bundesligového týmu, to je hezká vizitka. Teď v tom musíme pokračovat a přenést si to i do ligy.“

Máte za sebou první zápas po vánoční pauze. Jak se v kontextu nezvyklého formátu přípravy cítíte po fyzické stránce?

„Příprava byla opravdu trochu jiná než ty předešlé. Na to se ale nedíváme. Pracujeme na tom, abychom byli dobře připravení. Pražský blok nám moc pomohl, byl úplně jiný, než čemu se věnujeme teď ve Španělsku. Snad naše výkonnost bude gradovat. Únavu ještě cítíme, ale věřím, že po návratu do Prahy opadne a budeme na ligu nachystaní.“