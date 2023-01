Baník v Turecku smetl Poláky 5:0. A radoval se z Pavlovy výhry ve volbách

Bez inkasované branky, bez šance soupeře, bez větších problémů. Baník proti předposlednímu celku Ekstraklasy předvedl zejména ve druhém poločase vyspělý výkon, jemuž nejde skoro nic vytknout. Jako by schválně vytáhl zbraně až po změně stran, kdy členové konkurenčních realizačních týmů z FORTUNA:LIGY zamířili za povinnostmi zpátky na svůj hotel.

„V prvním poločase ještě bylo vidět, že jsme na přírodní trávě po delší době, navíc s několika navrátilci v sestavě (Fleišman, Kuzmanovič, Laštůvka), ale pak už jsme dominovali. Dali jsme i na nerovném terénu krásné branky,“ cenil si trenér Pavel Hapal.

Nutno dodat, že hned tři góly vstřelili obránci, což je rarita. Nejdřív David Lischka hlavou (možná spíš zády), když šikovně líznul centr z rohu na přední tyči. Pak stoperský kolega Michal Frydrych vyplaval volný v útočné šestnáctce a nekompromisně zakončil. A Jan Juroška vše korunoval nádherným obstřelem. „Hezky se to sešlo,“ usmíval se kouč.

Další dvě trefy obstaralo duo odchovanců, které bojuje o uvolněné místo ve středu zálohy po zraněném Danielu Tetourovi. David Buchta ukázal, že mu to tam sedí víc než na kraji, prosadil se podruhé za sebou.

„Je spíš středovým hráčem. Před zápasem jsem se s ním o tom bavil, ale on ví, že když bude mužstvo potřebovat, využije ho i ve středu. Doplňuje výborně šestnáctku, má dobré zakončení. Má velký akční rádius, to je jeho plus. Lajna jeho pohyb trochu limituje,“ souhlasil Hapal.

A rád byl i za Matěje Šína, rodák z Polanky nad Odrou skóroval premiérově po zdolání onkologického onemocnění a roztleskal na tribuně sportovního šéfa Luďka Mikloška i další funkcionáře z managementu. „Po dlouhé době a nemoci si to užil,“ byl spokojený trenér.

Víceméně se závěrečným hvizdem rozhodčího byly v Česku sečteny výsledky prvního kola prezidentských voleb. Tohle téma v Beleku na tribuně rezonovalo hodně. „Sledujeme to, jsme rádi, že se toho budeme moct zúčastnit aspoň ve druhém kole,“ usmál se Hapal.

Majitel FCB Václav Brabec dobrý pocit z finiše Petra Pavla, jenž těsně vyhrál nad Andrejem Babišem, rovněž netajil. Je totiž veřejně známá věc, že miliardář z Kroměříže generála ve výslužbě podporuje. I finančně. „Dopadlo to dobře,“ mrknul, když na telefonu kontroloval resumé.