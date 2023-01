Levý předpovídá ligu: Sparta titul nezíská, Vrbu čeká nejtěžší štace

Kultura a sport? Spíše tedy kultura ve sportu. Stanislav Levý sleduje, jak v tuzemsku schází. „Vidím to hlavně v poslední době, co se u nás děje. Jsem smutný, jak je společnost rozdělena, přispěli jsme k tomu všichni, ale někteří víc, někteří daleko víc, hlavně pan Babiš,“ naznačí čtyřiašedesátiletý odborník směrem k prezidentským volbám. „Projevuje se to i ve fotbale,“ dodá.

Trenére, v čem?

„Byl jsem na stážích v Německu, Švýcarsku, Francii. Přijdete do tréninkového střediska a hráči, kteří tam jsou, mladí, starší, funkcionáři, za vámi automaticky přijdou a pozdraví vás. Je to maličkost, ale už to prostě něco ukazuje.“

Můžete být konkrétnější?

„Trénoval jsem v Německu druhou bundesligu, rozhodně jsem nepatřil mezi TOP trenéry. Ale potkal jsem například Ottmara Hitzfelda, bývalého kouče Bayernu nebo Dortmundu, a hned se ke mně hlásil. Věděl, nepřehlížel mě. Byl jsem překvapený, já jsem byl proti němu nikdo. U nás to bývá jinak.“

Odmysleme podmínky, především finanční. V čem se může v dalším Česko v Německu inspirovat?

„Možná to vyzní v kontextu toho, jak Německo dopadlo na mistrovství světa v Kataru, blbě, trošičku divně, ale já si stojím za tím, že Německo je ve fotbale absolutní top kvalita.“

Jasně, mají peníze, řekli by vám oponenti.

„Ale jde také o nastavení. Minulý víkend jsem viděl například zápas Leverkusenu s Gladbachem, k tomu také Dortmund s Augsburgem. Obojí byla reklama na fotbal. Oni to tak musejí dělat, musí hrát pro diváky, jinak by jim tam nikdo nechodil.“

Přitom se dříve říkalo, že Německo je jen pro siláky, že?

„Je to tak. Byl to samý osobní souboj, síla, diváci jim přestávali chodit. Zjistili, že musejí něco udělat pro atraktivitu, proto začala přicházet spousta zahraničních hráčů, ale vrcholné kvality. U nás to, samozřejmě, není kvůli finančním zdrojům možné, spíše nemožné. Chodí sem průměr, je to spíš pokus, omyl.“

O české lize se traduje, že je soubojová. Vidíte ji také tak?

„Ano, navíc je hodně takticky svázaná. Možná až moc. Proto vidím, že opadá zájem o naše hráče. Když sem přijedou skauti z vyspělých zemí, najednou je pro ně těžké si někoho vybrat, vytipovat. Už tady není Schick, Hložek je také pryč.“

Čím to je?

„Všechno směřuje do vyrovnanosti, což ostatně ukazuje i tabulka. Jenže tím pádem také do průměru. Zahraniční kluby, když už by byly ochotny vyplatit za hráče nějakou sumu, potřebují určitou nadstavbu. Ta nám chybí.“

V lize ale přece najdeme technické a rychlostní hráče. Adam Vlkanova, Jan Sýkora, to jen namátkou, aby se neřeklo, že jde jen o Plzeň.

„Ano, pár jich je. Ale Sýkora se neprosadil v Polsku, kde se hraje trošku jinak než u nás. Vlkanova má nějaký věk, na velký přestup už to nebude, i když kvalitu má, což ukázal v reprezentaci. Obecně nám schází rychlost. Ne běžecká, tu jde do nějaké míry natrénovat, ale skloubení s technikou, myšlením. Evropský fotbal nás jednoznačně převyšuje, kvalita jednotlivců v lepších ligách je vyšší, nedokážeme jí konkurovat. Proto máme málo hráčů v Německu, Anglii, Itálii, žádné ve Francii, Španělsku.“

Nedáváte to trošku za vinu Slavii? Aby se prosadila v Evropě, zvolila právě takový styl.

„Ano,