Tvrdík vysvětlil odchody (U)Sora, probral sestavu i zklamání z Olayinky

S extrémně širokým kádrem a dvoubodovým odstupem za Plzní vyráží Slavia do jarní části sezony. Cíle? Samozřejmě nejvyšší. „Pokusit se uspět v boji o titul, nebo vyhrát MOL Cup. Chceme trofej," vyhlásil na předsezonní tiskové konferenci Jaroslav Tvrdík, předseda představenstva Slavie. Boss klubu hovořil nejen o ambicích, ale též komentoval zastavený přestup Ondřeje Lingra, pocit zklamání z chování Petera Olayinky a také naznačil, že ve Slavii se začalo razantně šetřit. „Zavedli jsme platový strop, mnohamilionové měsíční odměny už u nás hráči očekávat nemůžou," vzkázal.

O cílech pro jarní část „Na zahájení jara se těším. Doufám, že proti Jablonci bude v neděli plný stadion a atmosféra bude podobná zápasům v podzimní části Konferenční ligy a fanoušci nás podpoří. Doufejme, že k velké jízdě v druhé části sezony. Jistě půjde o velmi zajímavé jaro, o titul se poperou tři velmi vyrovnané týmy. Plzeň má za sebou postup do základní skupiny Ligy mistrů, za poslední rok udělala zhruba sedmnáct hráčů, což je úctyhodné posílení týmu. Není pochyb, že je favoritem na titul. Sparta vstupuje do jara s novými zahraničními hráči, s entusiasmem. Vidíme v těchto klubech špičkové trenéry, i my jednoho takového máme. Budeme se snažit být důstojným partnerem. Cíle zůstávají neměnné: pokusit se uspět v boji o titul, nebo vyhrát MOL Cup."

O zimním transferovém okně „Jsem s ním velmi spokojený. Musím poděkovat sportovnímu řediteli Jiřímu Bílkovi. Odvedl skvělou práci. Mám radost s příchodu Igoha Ogbua. Přáli jsme si ho už v létě, tehdy byl nedostupný. Nyní se nám to podařilo. Nesmírně mu věříme, má velmi blízko do základní sestavy. Je to přesně ten rozdílový fotbalista do naší obrany. Jsem velmi spokojený s dalšími posilami. Jejich seznam možná ještě není uzavřen. Z Mladé Boleslavi jsme získali mladého Pecha, prošel si zraněním, ale předtím na trénincích ukazoval přesně to, proč jsme si ho brali. Je to hráč s velkou sportovní hodnotou a transferovatelný do některé z top ligy. V rámci vyvážení příchodů veskrze mladých hráčů jsme získali Petra Hronka, možná nejlepšího hráče Bohemians. Hodí se do našeho stylu. Navíc šlo o velmi výhodnou investici. Končila mu smlouva. Byl to přesně ten typ dealu, který si představujeme. Vyvažovat mladé a kupovat starší zkušené hráče, poctivé a běhavé." Igoh Ogbu je další zimní posilou Slavie • Foto SK Slavia Praha

O dalších metách „Vidíme na posily už v dalším přestupovém období. Sportovní úsek, vedení klubu, analytici a trenéři odvedli v tomto směru opravdu mimořádnou práci. I proto máme vysoké cíle. Jak jsem již řekl, chceme jednu z trofejí a v létě ideálně postup alespoň do základní skupiny Evropské ligy." Děkovačka fotbalistů Slavie po prohraném utkání na hřišti Kluže ve skupinové fázi Evropské konferenční ligy • Foto Reuters

O odchodech „Sorovi se podařilo odejít do vysněného klubu (Genk). Pro nás jde v jeho případě o určité poučení. Letní nepřestup zůstal Yirovi v hlavě. Nedařilo se mu, byl zraněný, příliš nehrál, nakonec odcházel coby hráč z lavičky. V tomto ohledu odešel za mimořádnou sumu téměř sedmi milionů eur. V kontrastu s tím za kolik přišel z Baníku (30 milionů korun), je náš čistý zisk okolo 5 milionů euro za méně než jeden kalendářní rok. Byla to skvělá investice. Proto děkuji trenérskému týmu, který je schopný takové hráče přivádět a zlepšovat je. Je to součást ekonomické koncepce a udržitelnosti celého klubu. Opustil nás také Moses Usor. Je v Linci. Možná se tam objeví ještě jeden náš hráč. S rakouským klubem máme podobné představy o sportovní filozofii, do budoucna můžeme úzce spolupracovat."

O neuskutečněném přestupu Yeboaha z Kluže „Ano, jeho příchod se nám nevydařil. Ve chvíli, kdy hodláme investovat do hráče více než milion eur, automaticky prochází podrobnou lékařskou prohlídkou v Ústřední vojenské nemocnici. Jakmile existuje jakákoliv pochybnost a lékaři transfer nedoporučí, pak není jiné cesty. V případě Yeboaha jsme Kluži nabídli velmi nestandardní řešení - potenciální transfer na bázi půlročního hostování, abychom podrobně prozkoumali hráčův stav a odstranili rizika. Vše jsme konzultovali s ÚVN, pečlivě situaci zvažovali, dokonce se ptali lékařů z jednoho top klubu Premier League. Chci se ohradit proti tomu, že jsme lékařskou prohlídku využili na snížení ceny hráče. Nikoliv. Jediný důvod byl ve zdravotní prognóze. Hráče jsme totiž jinak velmi chtěli." Emmanuel Yeboah zůstal v Kluži • Foto profimedia.cz

O nabídkách na klíčové hráče „Evidovali jsme řadu nabídek, velká dynamika byla zejména u Davida Juráska. Zahraniční kluby chtěly také Oscara, Ousoua, Lingra. Rozhodli jsme se nikoho neuvolnit. Chceme být na jaře úspěšní, chceme se pokusit o co největší sportovní úspěch."

O marodech „Jediným dlouhodobě zraněným hráčem je David Hovorka, u nějž může rehabilitace trvat déle, ale i on už trénuje. Skvěle se do formy dostává Tomáš Holeš, v průběhu února snad bude v zápasech. Trénovat postupně začíná David Pech, vrací se Taras Kačaraba. Máme robustní tým, který netrpí velkými zdravotními problémy. Máme vysokou konkurenci, hráči se budou muset rvát o místo v sestavě."

O Chytilovi „S Olomoucí jsme na všem domluveni. Součástí dohody není, že hráč přijde v tomto přestupovém období."

O strategii klubu s hráči mimo EU „Mezi mnou a Jindřichem Trpišovským panuje stoprocentní shoda při příchodech. Co se týče odchodů, jde o devadesátiprocentní shodu, jelikož trenér by si nejradši všechny hráče nechal. Nikdy jsme nebyli v situaci, kdy jsme stáli kategoricky proti sobě. Dodržuji princip, že Jindrovi nezasahuji do sestavy. Jen jednou jsem učinil výjimku, kdy byl hráč těsně před přestupem. Poprosil jsem ho, zda by dotyčného fotbalistu nemohl šetřit. Je to logické, jelikož v klubu rozhoduji o strategických a ekonomických otázkách. Zrovna přestupy jsou věcí, na kterých je v konečné fázi můj podpis. Ale k otázce: musíme zohledňovat limit hráčů mimo EU. V tuto chvíli jich máme šest. Je jasné, že někteří budou pevnější součástí sestavy. Dobře připravený je Santos, srovnal si hlavu, zimu odmakal, je připravený. Bude aspirovat na základní sestavu. Standardně vynikající je Oscar. Ogbu je pevným článkem základní sestavy. V podstatě jsme byli v situaci, kdy jsme hráčů z EU měli nadbytek a využitelných bylo pouze pět. Je logické, že by to dříve či později vedlo k nevyužití potenciálu hráčů, potažmo ke špatné náladě v týmu. Můžeme mít rezervu, ale nemůžeme jich mít osm či devět. Proto jsme za mimořádnou nabídku uvolnili Sora. Usor měl zase malou šanci hrát v základní sestavě. Co se týče Tiehiho, kdyby to bylo za jiného rozpoložení a složení kádru, zůstal by. Současně už vidíme na řadu hráčů mimo EU, o kterých uvažujeme pro letní přestupové období."

O zájmu o Ondřeje Lingra „Udělali jsme transfery na ziskové stránce za příjemnou cenu, plní nám finanční plán. Současně jsme dali přednost sportovní ambici. Byť jsem říkal, že favoritem je Plzeň a určitě se zvedne Sparta, nemůžeme si být ničím jistí. Proto odchod Lingra nepřipadal v úvahu. S Ondrou jsem byl domluvený, že budeme jednat o nové smlouvě na konci přestupního období, jelikož potřebujeme dořešit transfery směrem dovnitř a ven. Znovu se potkáme, až se sezona rozeběhne. Variantou je prodloužení smlouvy i odchod. Je možné, že uděláme titul, Ondra nám pomůže do některé ze skupin vyšších evropských soutěží. Na oplátku dostane skvělou nabídku. K létu bych ještě nic nepředjímal."

O zklamání z Petera Olayinky „Vedli jsme dlouhé diskuse. Z druhé strany jsme se rozhodli pro dlouhodobou udržitelnost klubu. Začali jsme lépe řídit náklady. Přece jen doba není jednoduchá, rostou energie, klesá koupěschopnost našich fanoušků. Nejsme v jednoduché situaci. Česko je v recesi. Nikdo neví, jak to bude dál. Udělali jsme úsporná opatření v celé řadě oblastí. Zavedli jsme platový strop, mnohamilionové měsíční odměny už u nás hráči očekávat nemůžou. S tím je definitivní konec. Peter byl nejlépe placený hráč. V situaci, že jsme měli konkurovat kontraktu, který mu zaručoval o desítky procent větší plat, než má u nás, jsme se nedokázali domluvit. Pak odjel, představil se v dresu jiného klubu (CZ Bělehrad), což bylo trochu zklamání. Peter situaci nedocenil, mezi námi to vyvolalo emoce. Nevítal jsem to já, ani fanoušci. Přestože je volným hráčem, existují pravidla, která by se neměla porušovat. Na druhou stranu je u nás braný za legendu s velkou morální kvalitou. Věřím, že na jaře udělá vše pro úspěch. Zda bude součástí základní sestavy, či nikoliv, je na trenérovi. Přiznám se, že po určitém váhání, jsem dal Jindrovi zelenou. S Peterem může počítat."