Bílek po prohře: Komplikace. Neměním sestavu hned, co nevyjde zápas

Kde se stala chyba, že jste hned na úvod jara ztratili proti Hradci?

„Sehráli jsme úvodních pětadvacet, třicet minut velmi dobře. Dali jsme branku, pak jsme měli i stoprocentní příležitosti, co jsme neproměnili. Pak už jsme tak dobře nekombinovali, udělali spousty ztrát. Soupeř vyrovnal, my jsme ve druhé půli přeskupili řady, vzadu šli na tři obránce a víc jsme dostali do hry gólové hráče. Měli jsme spousty šancí, ale bohužel branka na jedna dva to hodně zkomplikovala. Snažili jsme se hrát co nejrychleji do pokutového území, ale dobrých centrů ze strany nám tam zase tolik nechodilo. Kromě zmiňovaných zhruba pětadvaceti minut jsme nesehráli dobré utkání, ale i tak jsme měli vyhrát. Šancí bylo opravdu hodně.“

Jaká je to komplikace v boji o titul?

„Jakákoliv ztráta je nepříjemnost, zvlášť, když prohrajeme doma. Mluvili jsme o tom, že potřebujeme chytit jarní začátek ligy, potřebujeme vyhrávat také proto, abychom se dostali do pohody. Bohužel hned v prvním zápase jsme prohráli, jednoznačně to je komplikace. Mužstvo je velmi kvalitní. Musíme se z toho rychle oklepat a v dalších zápasech být jednoznačně lepší.“

Plánujete na další zápasy změny v sestavě? Obzvlášť hra na stranách vám moc nešla.

„Neměním sestavu hned poté, co někomu zápas nevyjde. Zmínil jste krajní hráče, ale v úvodu byl náš výkon dobrý. Byla vidět snaha utkání zvrátit, do pokutového území chodilo hodně balonů, létalo nám to kolem branky, ale góly, co jsme potřebovali, jsme dneska nedali. Celý tým musíme být lepší.“

Řekli si náhradníci o místo v základu?

„Uděláme si z toho nějaký závěr, kádr, co je tady, je nesmírně silný. Každý chce hrát, je dobře, že když přijdou střídající hráči, tak hru oživí. Uvidíme, jak to bude v dalších zápasech.“

Proč šel dolů Libor Holík?

„Nebyl v tom zdravotní problém. Chtěli jsme to dát na tři obránce a na krajích mít ještě silnější hráče směrem dopředu.“

Jak se vám líbil Matěj Vydra, který nastoupil poprvé za Plzeň?

„Matěj nastoupil k soutěžnímu utkání po osmi měsících. Byli jsme domluvení, že by tam mohl jít na patnáct minut, nakonec tam šel na třicet. Měl šanci, škoda, že ji neproměnil. Na tréninku ukazuje kvalitu a jsem rád, že do utkání naskočil, Je zdravý, v dalších zápasech nám hodně pomůže.“

A co Durosinmi, další střídající útočník?

„Silný hráč, mladý kluk, co má také dobrý pohyb. Je silný v osobních soubojích, má poměrně dobré zakončení. Šel na hřiště v době, kdy už to od nás byla hodně jednoduchá hra, létalo do vápna hodně balonů. On jich dost přidržel i v poli. Je to komplexní hráč, může být pro nás ještě hodně důležitý. Počítáme, že s Chorým je to dvojice, co společně může hrát.“