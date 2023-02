INSIDER: Spíš bych obětoval Kuchtu, „devítkou“ je Čvančara, říká Folprecht

Jan Kuchta, nebo Tomáš Čvančara? Oba! Takhle těžké fotbalové dilema rozsekl trenér fotbalové Sparty Brian Priske, a než aby se vzdal jednoho ze dvou typických středních útočníků, posunul Čvančaru nezvykle na pozici křídla. Drhlo to, skřípalo, než přišel zápas na Bohemians a triumf 6:2, kdy se trefili jeden jako druhý a po vzájemné spolupráci se navíc míč odrazil od břevna. Je to milník a bude vše úspěšně fungovat dál? „Neřekl bych, že nastal průlom. Je to jeden relativně povedený zápas,“ upozorňuje bývalý letenský záložník Zdeněk Folprecht, host dalšího dílu videomagazínu LIGOVÝ INSIDER. „Viděl jsem poprvé na jaře starého Honzu Kuchtu ze Slavie. Ale pro mě je útočníkem číslo devět Čvančara. Není křídlo, ve Spartě to vědí a ani on si to o sobě nemyslí,“ dodává.