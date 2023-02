Dilema s Krejčím: v záloze, nebo na stoperu? Experti mají jasno, ale...

Je to už taková tradice. Kdykoli je sparťanská defenziva v nouzi, trenéři se k jako první kotvě obrací k Ladislavu Krejčímu. Už v minulé sezoně to udělal Pavel Vrba, nyní na něj navazuje Brian Priske. Ostatně i někdejší kouč jednadvacítky Karel Krejčí pro EURO 2021 původem středního záložníka zatáhl do obranné linie.

„Láďa je univerzál. Zvládá hrát jak klasického stopera, tak krajního stopera a i záložníka,“ chválil současný kouč Letenských Priske po nedělní výhře 6:2 v Ďolíčku.

Sluší se připomenout, že Krejčí v konfrontaci s Bohemians vyrobil penaltu, ovšem už za rozhodnutého stavu 4:1. Zároveň však dva góly sám vstřelil a především obranu rudých viditelně zpevnil.

„Na stoperu momentálně hraje výborně. Spartě pomohl zklidnit defenzivu, působí v ní neskutečně sebevědomě. Už v předchozím utkání proti Boleslavi zabránil dvěma nebo třem gólům,“ říká někdejší sparťanský trenér Zdeněk Ščasný.

Článek pokračuje pod grafikou

Znovu se tak ozývá v minulosti už několikrát vyřčená otázka. Je tedy Krejčí opravdu defenzivní záložník, nebo by pro další směřování jeho kariéry bylo lepší, kdyby se definitivně přešaltroval na stopera?

Variantu Krejčí-obránce podporuje pohled do statistik. Jen v minulé sezoně na tomto postu odehrál napříč všemi soutěžemi osm utkání. Sparta brala šest výher a jednu remízu, dostala se na bodovou úspěšnost přesahující 79 procent. Co by za to v tuhle chvíli Priske se svými kolegy dali…

„Láďa je v obraně obrovská jistota. Bere si těžké balony, nebojí se hrát, je spolehlivý v obranných soubojích. Stoper je