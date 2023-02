Svědík pyká za nadávky: tři duely a pokuta. Trest pro šéfa Pardubic i Slavii

Svědík dostal červenou kartu v 87. minutě za protesty. Podle oficiálního zápisu o utkání směrem k rozhodčímu pronesl: „Jdi do prd..e, vždyť je to obráceně, ty čur..u.“ A po vyloučení pokračoval: „Jdi do p..i, buzerante namachrovanej.“ Disciplinárka jeho chování vůči delegovaným osobám označila za pohoršující, urážlivé nebo ponižující.

Slovácko v Liberci zvítězilo 1:0 brankou střídajícího Ondřeje Mihálika z druhé minuty nastavení. Svědík se za své chování částečně omluvil. „Mrzí mě, co se stalo. Na jednu stranu je to vyloučení moje chyba, ale kdyby se za tohle pokaždé vylučovalo, tak je každé kolo vyloučených pět trenérů. Emoce ke mně patří, myslím, že to bylo velice přísné,“ řekl kouč na pozápasové tiskové konferenci.

Osmačtyřicetiletý Svědík bude na lavičce týmu z Uherského Hradiště chybět v následujících duelech nejvyšší soutěže proti mistrovské Plzni a Slavii i ve čtvrtfinále domácího poháru s Bohemians 1905.

Liberec - Slovácko: Svědík dostal za protesty červenou a byl vykázán ze střídačky Video se připravuje ...

Pardubice dostaly pokutu 40 tisíc korun za porušení povinností pořadatele v utkání 18. ligového kola se Slavií (0:2). Fanoušci při otevření zrekonstruovaného Stadionu Arnošta Košťála použili pyrotechniku, nevhodně pokřikovali a dopustili se výtržností. Pražané za pyrotechniku u hostujících příznivců zaplatí 20 000 korun.

Sportovní ředitel a místopředseda představenstva pardubického klubu Vít Zavřel byl potrestán pokutou 10 tisíc korun za pohoršující, urážlivé nebo ponižující chování směrem k rozhodčím při zápase se Slavií.

Po čtvrté žluté kartě v sezoně automaticky vynechají jedno utkání tepličtí Matěj Hybš s Tomášem Kučerou, sparťan Tomáš Čvančara, Nemanja Kuzmanovič z Ostravy a Matěj Ryneš z Hradec Králové.