ONLINE + VIDEO: Liberec - Olomouc 1:2. Obrat Sigmy po gólech Chytila a Navrátila

Těsnou porážku se Slováckem potřebují hodit za hlavu. Fotbalisté Liberce nastupují do duelu 20. kola FORTUNA:LIGY na domácím hřišti s cílem porazit Olomouc. V případě vítězství by se totiž výběr kouče Luboše Kozla dostal před dnešního soupeře a dostat se na šesté místo zaručující postup do skupiny o titul. Sigma ovšem na začátku jarní části sezony ještě neprohrála, díky remízám v posledních třech zápasech vždy bodovala. ONLINE přenos a VIDEA z utkání sledujte na iSport.cz.