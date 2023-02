Santos: hrozba pro vlastní tým. Proč mu Plzeň vyhovovala víc než Slavia?

Dál si jede to své monotónní blues. Akorát nohama nestírá rosu na kolejích, ale maže soupeři do trháku. Po dvou přípravných obdobích ve Slavii a jednom polovičatém přesunu do béčka se u Eduarda Santose zatím nic zásadního nezměnilo. Zůstává hrozbou pro vlastní tým, jakou v žádném případě nebyl předtím v mistrovském mužstvu Viktorie Plzeň. V Edenu je vcelku nezodpovědným členem sestavy, vedle něhož se navíc má rozehrávat „ledňáček“ Igoh Ogbu. Asi těžko…