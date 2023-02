ONLINE + VIDEO: Plzeň - Liberec 1:0. Kopic zužitkoval Chorého důraz

Sobotní program 21. kola FORTUNA:LIGY uzavírá souboj Plzně s Libercem. Viktoria před týdnem prohrála na Slovácku a dnes potřebuje zabrat, aby dostala aktuálně vedoucí Slavii pod tlak. Slovanu patří v tabulce osmé místo, naposledy v hezkém zápase remizoval 2:2 s Olomoucí. Je to ale Viktoria, která se dostala do vedení po vzdušném souboji gólmana Bačkovského s Chorým trknul míč do odkryté brány Jan Kopic - 1:0 pro Plzeň. ONLINE přenos i VIDEA z utkání sledujte od 18.00 na iSport.cz!