Kopic se smál: Hezké číslo, jsem legenda. Čeká pozvánku od Šilhavého

Odehrál jste ideální zápas?

„V první řadě jsem rád za tři body, až pak za ty starty. Nebylo to lehké vítězství, naše hra má pořád své chyby. Nebyl to úplně dobrý výkon, my to víme. Odehráli jsme náš typický výsledek dva jedna a za tři body. Bylo to upracované, ale zasloužené. Soupeř kombinoval, jenže víc šancí jsme si vytvořili my.“

Co pro vás znamená dosažení mety 300 zápasů v české nejvyšší soutěži?

„Dostávám se tím do Klubu legend, tak jsem legenda (smích). Jsme rád, že jsem to zvládl, myslel jsem, že toho dosáhnu už na podzim, ale přišla zranění, tak jsem se k tomu dostal až teď. Je to hezké číslo, snad ještě nějaké zápasy přidám.“

Utkání sledoval z tribuny reprezentační trenér Jaroslav Šilhavý. Doufáte v nominaci na blížící se sraz?

„Doufám v to. S reprezentační kariérou jsem ještě neseknul, takže čekám na pozvánku.“ (úsměv)

Neměl jste obavy, že o body přijdete v závěru zápasu, kdy vás Liberec zatlačil?

„Je to naše klasika, ale oni naštěstí neměli žádné větší gólovky. Tlačili nás, ale bez šance. Měli nějaké střely z dálky, ale my si všechno pohlídali. Na druhé straně jsme hrozili z brejků, mohli jsme některé lépe vyřešit.“

Plzeň - Liberec: Kopic dorazil balon do sítě a Viktoria vede 1:0! Video se připravuje ...

Nabudil vás výsledek dotahující se Sparty, která zvládla utkání ve Zlíně?

„Koukali jsme na konec, škoda, že Zlín nezabral, měl tam nějaké šance, Sparta má dobrou formu, dotáhla se na nás, my jsme museli vyhrát. Zvládli jsme to, teď jsme o bod první před Slavií, přitom jsme mohli být třetí.“

Byl zápas náročný fyzicky?

„Zápas měl tempo, navíc přes den v Plzni hodně sněžilo. Terén byl podmáčený, mně osobně se na takovém povrchu dobře neběhá.“

Nabíráte po podzimních zraněních formu?

„Cítím se dobře, doufám, že takhle budu pokračovat. Čísla mám, dávám góly i nahrávky a také díky nim vyhráváme.“

Zvednou vás tři získané body psychicky?

„Jak jsem říkal, náš výkon ještě nebyl tak dobrý. Výhra nám pomůže hlavně za týden na Olomouc. Pak jedeme na Slavii, poté máme doma Bohemku a potřebujeme urvat co nejvíc bodů. Je to jednoduché - když všechno vyhrajeme, jsme první.“