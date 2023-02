Bílkův tah Sýkorou. Plzni vyšly změny, energický univerzál dominoval

Po nezdaru na Slovácku (0:2) trenérský štáb plzeňské Viktorie nachystal proti Liberci dvě změny. Na lavičce zůstali útočník Matěj Vydra a stoper Luděk Pernica. Na pravý kraj obrany naskočil Libor Holík, do středu obrany se přesunul Václav Jemelka. Levá strana připadla Milanu Havlovi. V ofenzivních řadách se do základu na levé křídlo vrátil Adam Vlkanova, na podhrot šel Jan Sýkora, který zápas na Slovácku odehrál na levé straně hřiště.

„Honza je náš důležitý hráč i tím, že je použitelný na více místech. Nastoupil na podhrotu, asi jde o post, který mu svědčí nejvíc,“ vysvětlil trenér Bílek, proč vrátil zkušeného univerzála doprostřed pole.

Sýkorovi sobotní zápas proti bývalému klubu, kde nastupoval v letech 2015–2017 a pak ještě v sezoně 2018–2019, velmi sedl. Výrazně přispěl k vedoucí brance. Jeho vysoký centr z levé strany uhrál Tomáš Chorý v hlavičkovém souboji s gólmanem Hugem Bačkovským, od břevna se míč odrazil k Janu Kopicovi a ten ve svém jubilejním 300. ligovém zápase pohodlně zavěsil.

Sýkora patřil k nejlepším hráčům na hřišti, deník Sport jej zvolil Mužem zápasu se známkou osm. Plzeňský záložník operoval na velkém prostoru, zapojoval se do útočných akcí, rozehrával standardní situace, neustále se nabízel do kombinace. Z celého týmu měl v utkání nejvíc driblinků (6), v nichž byl pětkrát úspěšný. Sice nevystřelil na bránu, přesto do plzeňské hry přinesl přesně to, co mužstvu v předchozích duelech scházelo.

Jan Sýkora proti Liberci odehrané minuty 80 střely na bránu 0 počet akcí 52 /28 úspěšných (54 %) driblinky 6/5 úspěšných (83 %) útočné souboje 8/6 úspěšných (75 %)

„Byla tam od něj velká aktivita, pohyb, držení míče, měl obrovskou chuť. Ještě nedávno byl hodně zraněný a v přípravě toho tolik neodehrál. On i Vlkanova se teprve dostávají do pohody. Odvedl to, co jsme od něj očekávali. Jsem rád, že se zvedá,“ chválil Bílek svého záložníka. „Je to kvalitní hráč, pomohl nám. Odehrál druhý zápas v základu po zranění, bude se jenom zlepšovat. Hlavně že je zdravý, ještě nám hodně pomůže,“ dodal po utkání spokojený Jan Kopic.

Sýkora si prošel těžkým obdobím. Po operaci kolena vynechal celý podzim, svalové zranění jej zase zabrzdilo v závěru přípravy. Na Slovácku se objevil poprvé po zranění v základu. Trenér Bílek jej nasadil na levé křídlo, po přestávce ho přesunul na levý kraj obrany. Mnohem lépe vypadal v sobotu proti Liberci, kde naskočil na své nejoblíbenější pozici.

Bílkovi vyšly i další změny v základní jedenáctce. Milan Havel zvládl přesun na levý kraj obrany, v rozehrávce se na stoperu dařilo Václavu Jemelkovi. Velmi dobře vypadal Libor Holík na pravé straně obrany. Střídající Mosquera sice vstřelil vítěznou branku, ale je pravděpodobnější, že pokud nebude třeba, trenér Bílek do zvolené sestavy nesáhne ani za týden doma s Olomoucí. Zejména u Sýkory dobře viděl, jak mu ofenzivní pozice uprostřed hřiště svědčí.