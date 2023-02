Hapal: Všichni vidí jen Laštyho, ale Tijani nedá gól do prázdné... Co mladí?

Co vy na to, kouči?

„Vůbec se na ně nezlobím, protože lidé chtějí Baník vidět vítězit, zatímco my prohráváme. Jejich reakce je logická, ale za sebe i za mužstvo mohu slíbit, že se oklepeme, postavíme na nohy a uděláme vše pro to, abychom zlomili negativní sérii. Věřím, že společně i s našimi fanoušky.“

Jak budete duel hodnotit?

„Těžce se mi to hodnotí, protože jsme prohráli potřetí v řadě a podruhé doma. Děláme spoustu chyb, které nás stojí branky. A když my naopak máme šanci dostat se do zápasu, tak gól nevstřelíme. Je to hodně o hlavách, je potřeba se nachystat na další zápas, protože jiné východisko stejně není. Hradec hrál velice bojovně, koncentrovaně, potrestal nás za chyby. Všichni možná vidí jen Laštyho (Jana Laštůvku), ale když na druhé straně nedá Tijani gól do prázdné brány, je to úplně stejná chyba. Momentálně se nám nedaří zápasy zlomit nebo přetočit, něco asi děláme špatně, nezbývá než tvrdě pracovat.“

Tijaniho tutovka byla zlomem?

„Podle mě to byla klíčová situace, protože by to bylo 1:1 a zbývala by nám spousta času. Nepodařilo se to. Šancí jsme neměli tolik asi, ale tahle byla zlomová. Stejná jako nedávno ve Zlíně nebo proti Jablonci.“

Baník - Hradec Králové: Klíma přenechal Tijanimu do prázdné, ten ostudně překopl Video se připravuje ...

Kdybychom měli najít nějaké pozitivum, shodneme se na výkonu Matěje Šína, který nastoupil poprvé v životě v základní sestavě v lize?

„Jo, zvládl to. Hrál slušný zápas, ale stejně je to bohužel k ničemu, když prohrajeme i další zápas v domácím prostředí. Vnímáme velký tlak fanoušků, hrozně mě to mrzí, je třeba se oklepat a vstát ze země. Musíme se zase připravit na další utkání a pokusit se ho vyhrát. Je to víkend co víkend stejné.“

Vnímáte, že jste naplno namočení do boje o záchranu?

„Vnímáme to všichni. Trenér Koubek měl s Hradcem před zápasem 27 bodů a furt to cítil tak, že bojují o záchranu. Takhle to vnímá víc než půlka ligy, my taky. Máme málo bodů, ztrácíme je doma, rozhodně to není příjemná situace. Ale věřím, že mužstvo dokáže nějakým způsobem reagovat.“

Proč jste střídal Plavšiče a Cadua?

„Plavšič měl nakopnutý sval, navíc jsme chtěli něco změnit. Cadu splnil roli docela slušně, dával tam docela dobré balony, ale furt od něj očekáváme víc. Tentokrát jsme si střídáními moc nepomohli.“

Říkal jste, že něco asi děláte špatně. Co máte na mysli?

„Kdybych to věděl, určitě už bychom to dávno změnili... Nejen my trenéři a realizační tým, ale všichni. Asi jsme něco urazili, je třeba, aby se teď jeden vedle druhého zamyslel, co to bylo a kde je chyba. V tréninkovém procesu musíme daleko více přidat a věřit, že negativum otočíme do pozitivna.“

Nepropadli jste po výhře 5:0 v Teplicích do přílišné euforie?

„Od nás ani od nikoho jsem necítil, že bychom měli hlavu v oblacích. Naopak. Trénovali jsme, připravovali jsme se na zápas s Jabloncem, který nám bohužel nevyšel. Udělali jsme zase individuální chybu po standardce, kdy jsme inkasovali prakticky vlastní gól a nebyli jsme schopni zareagovat. Pak už je to o sebevědomí, psychice. V Brně jsme měli taky tři nebo čtyři stoprocentní šance, ale nemáme štěstí. I když nevím, jestli mluvit o štěstí... Možná spíš o kvalitě finálního řešení.“

Jak jste spokojen s hrou na tři stopery?

„Myslím, že to nebylo o systému nebo rozestavení. Bitri odehrál první zápas docela slušně. I když inkasoval žlutou, tak dohrál v pohodě. Rozestavení bylo v pořádku, tam jsme nepropadli. Akorát jsme prostě udělali individuální chyby, které nás tentokrát stály aspoň bod. I ten by pro nás byl nějak cenný, i když jsme samozřejmě chtěli vyhrát. Kdybychom chyby neudělali, třeba bychom vstřelili branku a vyhráli. Ale tak to je. Jednou udělá chybu gólman, jednou útočník, můžeme si za to sami jako celé mužstvo. Musíme se z toho rychle dostat.“

V Pardubicích však budete bez vykartovaného Lischky a Kaloče.

„Je to problém, o kterém jsme věděli. Hrnuli jsme to před sebou, měli jsme šest nebo sedm ohrožených hráčů. Budeme na to muset nějak zareagovat s jinými hráči. Zamyslíme se, uvidíme i podle zdravotní stránky.“

Je variantou, že nasadíte více mladých? Jaroň, Buchta...

„V minulé sestavě jsme měli Buchtiče a taky jsme prohráli. Nevidím neúspěchy v tomhle. Kluci dostávají prostor postupně, nemyslím si, že problém je takový, že by nás momentálně měli jen mladí odchovanci posunout do vyšších pater. Dostal šanci Šín, ještě nedávno se chudák trápil s vážnou nemocí, má 19 let, teď byl poprvé v základu a hrál slušně. Byl bych rád, kdyby hráli úplně všichni odchovanci, ale čas přijde.“

Jak uvažujete nad brankářem Hrubým, jehož start fanoušci vzývají? Je složité dát ho do brány po třech prohrách, abyste mu neuškodili, nebo jaké je přemýšlení vašeho realizačního týmu?

„Víte, jak to je. Dneska lidi viděli Laštyho chybu, tohle je reakce. Na druhou stranu ať si lidé vzpomenou, kolikrát Lašty mužstvo podržel. Hrubas prostor dostane. Jestli v příštím zápase nebo dalším nebo příští sezonu... Tvrdě na něm pracujeme, on se zlepšuje. Máme tady i Letáčka, na tréninku vypadá skvěle. Společně s trenérem brankářů se nějak rozhodneme, ale není to jen o Laštym. Pořád je velice důležitým článkem týmu. Hodně si to bere, seděl v kabině s rukama v dlaních a asi cítil, že dnes moc nepomohl, ale dřív nás držel.“