LIGA NARUBY: Hlava Chorý, neslavič Řezníček a koulovačka v Jablonci

Je to ligový fantom. A to nejen svou nepředvídatelností pro soupeře ve vápně, ale i pro fanoušky, kteří mohou jen tajit dech, jestli Jakub Řezníček proti jejich týmu slavit bude, anebo ne. Liga naruby se pokusila přijít na kloub fenoménu, který fotbalovému prostředí nedá spát. Vánice pod Ještědem dostala to nejlepší na hřišti i v jabloneckém kotli, který spustil grandiózní koulovačku. A podíváme se i na největší ligovou zbraň - hlavu Tomáše Chorého.