Manažer Pardubic získal Nitu: Myslel jsem, že je to pr… Jak lanařil Janoška?

Nita v Pardubicích. Jak vám to zní?

„Při prvním telefonátu jsem si říkal, že si ze mě někdo dělá pr… (směje se) Ale pak jsem volal s Radkem Kováčem, který seděl s trenéry brankářů Sparty a říkám mu: Jasně, pokud to bude za tolik a tolik, tak ho beru všema deseti. Jako bývalý gólman dobře vím, že ve fotbale musíte pořád riskovat.“

Rumun dlouho nechytal, navíc máte slušnou dvojici Jakub Markovič, Viktor Budinský.

„Jasně byly tam pochyby, měli jsme týden do prvního mistráku. Ale zjistil jsem si, jak trénuje, a byl jsem přesvědčený, že to zvládne. Jenže pak se to začalo táhnout.“

Bylo to nepříjemné?

„Je něco jiného, když sedíte s trenéry u vína a něco nadhodíte, a pak samotná realizace. Zápas v Liberci se blížil, nic moc se nedělo.