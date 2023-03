Plzeň na jaře bez nuly. Schází režisér Kalvach, pomůže na Slavii Vydra?

Dvě tyčky, 18:9 na střelecké pokusy, 69:31 na držení míče, 8:1 na rohy. Řečí čísel Plzeň doma proti Olomouci naprosto dominovala. Jenže sobotní zápas skončil remízou 1:1 a Viktoria přišla o důležité dva body. Na jaře ztratila v polovině ze šesti kol. Styl dlouhých balonů do Tomáše Chorého soupeři snadno přečtou, Západočechy sráží i druhý významný problém – v roce 2023 ani jednou neudržel Jindřich Staněk čisté konto, obranná fáze nefunguje tak, jak při loňské jízdě za titulem.

Před rokem vstoupila Plzeň do jara zcela suverénně. Z šesti ligových zápasů pětkrát vyhrála, čtyřikrát zakončila tříbodový zápis čistým kontem. Lukáš Hejda, Filip Kaša a Luděk Pernica řídili fungující defenzivu, vše jistil precizní gólman Jindřich Staněk. Výborný start dovedl Západočechy až k senzačnímu titulu.

Aktuální situace vypadá jinak – Viktoria od začátku jara třikrát vyhrála, dvakrát prohrála a v sobotu remizovala s Olomoucí. Celkem osmkrát inkasovala a ani jednou nezakončila zápas s nulou. „Štve nás to, pracujeme na tom. Je to obzvlášť škoda, když mají jednu šanci a my z toho dostaneme gól,“ mrzelo po sobotní ztrátě krajního obránce Libora Holíka.

Vyrovnávací trefa vznikla na jeho straně hřiště. Olomouc se do rychlého kontru dostala zcela jednoduše. Krajní obránce Jiří Sláma si zaběhl na dlouhý balon za Jana Kopice a upaloval k bráně. Holík ho marně křižoval, zatímco Antonín Růsek svůj náběh výborně strhl na přední tyč mezi stopery Hejdu s Jemelkou. Plzeňští zadáci zcela zapomněli na volného Mojmíra Chytila, který osamocený perfektně zakončil přesný centr.

„V reálu je to těžké hodnotit, na situaci se ještě musím podívat na videu, abych se k tomu mohl víc vyjádřit,“ nechtěl gólovou situaci bezprostředně po utkání veřejně rozebírat trenér plzeňský trenér Michal Bílek. „Utkání jsme měli vyhrát, byli jsme lepší, hlavně ve druhé půli jsme si vytvořili velký tlak, měli jsme několik tutových šancí, nastřelili dvě tyčky. Matěj Vydra ještě šel sám na bránu, měli jsme tam i další závary. Produktivita a efektivita od nás není taková, jak bychom si představovali,“ mrzelo zkušeného kouče.

Viktoria lacině inkasovala pět minut poté, co šli domácí do vedení po přesné trefě Pavla Buchy. Od začátku druhé půle utkání dominovala, stupňovala tlak, na hřiště se dostalo víc ofenzivních hráčů. Zápas ale na svou stranu nestrhla. Obhájce titulu může mrzet i příliš pasivní první půle, kdy mužstvo nevystřelilo na bránu.

„O přestávce jsme udělali jednu změnu, místo Vlkanovy přišel Mosquera. Chtěli jsme mít větší sílu v pokutovém území, vyvinuli jsme tlak, ale nedali braku, proto tam šel Matěj Vydra. Hned na začátku na něj byly tři fauly, pak se dostal do brejku, který neproměnil. Byl platný pohybem, tahem na branku, náš výkon určitě zkvalitnil,“ chválil Bílek zimní posilu.

Vydra naskočil do zápasu po hodině hry, v plzeňském dresu zasáhl do třetího ostrého duelu. Od prvních vteřin na hřišti ukázal kvality hráče s více jak 100 starty v Premier League. Pokud vydrží zátěž operované koleno, je velký luxus držet útočníka takového formátu na lavičce. Vydra se může hodit už za týden na šlágru na Slavii, kde čeká Viktorii náročná zkouška. Před soubojem s lídrem tabulky zdaleka není v takovém rozpoložení, aby mohla uvažovat o titulové obhajobě.

„Co bude za týden, teprve uvidíme,“ odmítl Bílek rozvinout myšlenky na těžký duel v Edenu. Plzni při organizaci hry i v přepínání do defenzivy uprostřed pole citelně schází zraněný reprezentant Lukáš Kalvach. „Pořád říkám, že pro nás je to klíčový hráč. Ale nebudu tvrdit, že jsme nevyhráli proti Olomouci kvůli tomu, že Lukáš nehrál,“ zdůraznil Bílek.

Na návrat olomouckého odchovance si ale ještě musí počkat. Není příliš pravděpodobné, že se stihne nachystat na sobotní šlágr. „Kalvi začíná individuálně trénovat, uvidíme, jak bude vypadat v týdnu. Všechno nechávám na něm, zranění kotníku bylo nepříjemné. Pro nás je důležité, aby byl v pořádku,“ dodal plzeňský kouč.