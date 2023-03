Kousavý Trpišovský? To nedal, hlásil Trojan. Kouč se reportérce omluvil

„To jste si dlouho připravovala ty otázky,“ osopil se Trpišovský na reportérku v rozhovoru bezprostředně po zápase, v němž Slavia přišla o tři body svého náskoku v čele ligy. Plzeň číhá o bod zpět, už jen dva body ztrácí Sparta… „To nedal,“ měl jasno oblíbený herec Ivan Trojan, kterého tahle poloha slávistického trenéra překvapila.

„Nebyly to těžká otázky, podle mě,“ usmíval se v TIKI-TAKA i Karel Poborský. „A dokonce mi nepřišly ani hloupý,“ doplnil Trojan. „Musím říct na jeho obranu, že potom si to s naší kolegyní Denisou Doležalovou vyjasnil, omluvil se, pak už byl v pohodě,“ přiblížil moderátor Petr Svěcený.

Trpišovského reakce překvapila i Vladimíra Šmicera. „Takhle jsem ho ještě asi úplně neviděl, nedávno ale něco podobného předvedl třeba Klopp (trenér Liverpoolu). Takže je to asi normální, že když se nedaří, tak jsou trenéři zklamaní,“ přemítala legenda sešívaných.

„Když zápas nezvládneš, i ten trenér toho má plný zuby. Proč se to nepovedlo? A jde to za ním, protože on je za to zodpovědnej…“ zamýšlel se Šmicer. „A nebylo to nic hroznýho…“ dodal.

„Takového ho neznáme…“ přikyvoval v novém dílu podcastu Podry & Vacíno redaktor Sportu Jan Podroužek. „Musel být hrozně nakrknutej. Myslím, že se mu v hlavě sečetly Teplice s Budějkama, a v tu chvíli to kousat muselo být neuvěřitelně složitý,“ popisoval s tím, že mezi píšící novináře na tiskovou konferenci už dorazil Trpišovský v klidnějším módu.