Chramosta o životní sezoně, penězích i Bohemians. Co se pokazilo pod Radou?

Trefil jste se epesně z přímáku i klasicky placírkou. Nebyla to však jen idylka. Václav Sejk neproměnil za vedení Hradce 1:0 penaltu a vy jste mu zle vyčinil. A to je ještě jemně řečeno. Co se přihodilo?

„Sejky si vzal míč, přitom penalty kopu já. Byl sebevědomý, minule dal dva góly a já jsem se s ním samozřejmě nehádal, což mi bylo po zápase vyčteno. Ale ono by to nedělalo dobrotu. Tím, jak to kopl, mě docela naštval, proto jsem mu vynadal, ale ve výsledku to třeba tak mělo být. Dobře to dopadlo, můžeme zapomenout.“

Vy nemáte určené střelce?

„Vlastně ne, doteď jsem je kopal já a dával. Venca zareagoval ale vtipně. Když jsem dal gól z přímáku, radovali jsme se a on mi říkal: Co bys kopal penalty, když dáš pak takový gól.“ (směje se)

Václav Sejk je sebevědomý, není jeho chování i důkaz toho, jak se změnila doba?

„Ano, posunula se. Když jsem začínal v Boleslavi, v mužstvu byli Mára Kulič, Adri Rolko, nikdy bych si to nedovolil. Myslím, že v tuhle chvíli deset z jedenácti lidí na hřišti čekalo, že budu kopat já, ale Sejky si to vzal a třeba se trošku spálil. Snad se poučí.“ (směje se)

Zápas ukázal vaši formu. Čím to, že absolvujete životní sezonu? Naposledy jste dal deset gólů v ročníku 2011/12.