Rozjetá Sparta: Za sedmým triumfem i pobytem v čele ligy. Vrátí se kápo?

Přidat sedmou soutěžní výhru v řadě a udržet motor v nejvyšších otáčkách. To je hlavní přikázání, se kterým půjde Sparta do očekávané sobotní bitvy na Baníku. Letenští ovšem mají i jednu sekundární motivaci navíc: pokud z vřavy ve Vítkovicích vyjdou vítězně, na několik hodin skočí do čela ligy a v Edenu se tak bude večer odehrávat souboj druhého se třetím… „Soustředíme se ale jen sami na sebe. Musíme zůstat hladoví,“ burcuje asistent trenéra Lars Friis.

Bohemians, Jablonec, Zlín, Teplice, Baník. Podzimní zápasová sekvence, která Spartě přinesla tolik bolesti. Z každého jednoho duelu totiž vykutala pouze bod. Teď jsou Pražané na odvetné misi. S prvními čtyřmi soky už si jarními výhrami účty vyřídili.

Zbývá ten poslední. Nejtřaskavější. Baník. Další díl tuzemské klasiky dvou velkých rivalů je tu.

„Je to obrovská motivace. Chceme ta zaváhání z podzimu odčinit, byly to kolikrát úplně zbytečné remízy. Tohle se nám nemůže stávat. Jsem rád, že teď ukazujeme sílu, potvrzujeme ji v každém zápase. Na podzim to bylo špatné období, teď to zvládáme mnohem lépe,“ zdůraznil pro klubový web záložník Lukáš Sadílek.

Ano, podzimní Sparta a ta současná, to jsou dvě naprosto odlišné jednotky. Zatímco Slavia s Viktorií se motají do klubka vlastních problémů, rudí po zahajovací jarní remíze v Olomouci vystřelili jako tryskáč.

Sbírají jednu výhru za druhou a co především, jsou ohromně potentní. V posledních pěti ligových mačích nasázeli dohromady dvacet branek. Průměr čtyř kusů na špíl, to hovoří za všechno.

„Daří se nám. Vytváříme si spoustu šancí, střel na bránu, rohových kopů. Vychází to z našeho způsobu hry i z toho, jak se kluci chovají na hřišti. Pořád ale pracujeme na tom, abychom se zlepšovali. Sice teď střílíme v průměru čtyři branky na utkání, ale můžeme v tom být ještě lepší,“ upozornil Friis.

Nyní se Jan Kuchta, Tomáš Čvančara, Lukáš Haraslín a spol. chtějí zakousnout do Baníku. Do soupeře, kterému naposledy podlehli v dubnu 2018. Od té doby brali jedenáct výher a čtyři plichty.

„Čeká nás tam intenzivní atmosféra. Předpokládám, že bude plný stadion. Těšíme se, ale musíme se držet našeho herního plánu. Baník není tam, kde by měl být. V lize se trochu trápí, určitě by chtěli mít víc bodů. Bude to velmi těžký zápas,“ uvědomoval si Friis.

Zatímco v případě ostravského kouče Pavla Hapala lze očekávat určité šíbování startovací jedenáctkou, jeho protějšek Brian Priske má prakticky jasno. Sparta je až na dlouhodobé absentéry kompletní, k dispozici jsou všichni klíčoví hráči. Řešit se tak může pouze jeden minirébus: kdo se postaví do obranné trojky k Martinovi Vitíkovi a Asgerovi Sörensenovi?

Naposledy tahle role připadla Filipovi Panákovi, jenž se jí proti Teplicím (4:1) zhostil s grácií. Teď je ale velmi pravděpodobné, že se do základu vrátí Ladislav Krejčí.

Nejen, že se jedná o sparťanského kapitána, ale taky o velmi účinnou zbraň pro obranné i útočné standardní situace. Krejčí je navíc přesně tím typem hráče, kterého v duelu, jenž se snadno může převalit do otevřené války, chcete mít na place.

„Bude to o nás. Prožíváme povedené období. V mnoha aspektech si vedeme dobře, máme formu. Ale musíme zůstat hladoví a udržet si správné mentální nastavení,“ vybídl Friis.

Pokud Sparta ve Vítkovicích uspěje, skočí alespoň na několik desítek minut do čela ligového pelotonu. Navazující duel Slavie s Viktorií by tak rázem byl „jen“ soubojem druhého se třetím…

„Jedeme tam pro tři body a ukázat, že náš tým je nejlepší,“ uzavřel výstižně záložník Qazim Laci.