Šťastný hrdina Lingr: Měl jsem jasný úkol! Důležitá výhra v boji o titul

Přišlo mu to na pravačku, před ním zívala prázdná brána. Bum, hotovo, Slavia porazila Plzeň 2:1. Hrdinou zase Ondřej Lingr, střídající hráč, jenž si do zápasu nesl jasný pokyn od trenéra Jindřicha Trpišovského. „Měl jsem jasný úkol to rozhodnout,“ řekl spokojeně, že plán vyšel.

Řekl byste, že vám vyhovují velké zápasy? Proti Plzni to byl už váš čtvrtý gól…

„Já nevím, čím to je, ale na tyhle zápasy se asi víc motivuju, nebo to jsou prostě zápasy pro mě. Jsem rád, že jsem to mohl zase rozhodnout, druhý poločas byl fakt skvělý. V prvním to kluci měli těžké, dostali jsme gól a těžko se tam dostávalo. Pak to ale gradovalo.“

Vaším gólem to vyvrcholilo, povedená akce?

„Ano, začalo to u Lukáše Masopusta, pak to potáhl Matěj Jurásek a dal to pod sebe, už jsem to pak měl jednoduché. Jsem moc rád, že jsem to dal, a že jsme získali tři veledůležité body ve hře o titul.“

Všiml jste si u vašeho zakončení, že byl na Micka van Burena těsně před tím faul?

„Vůbec jsem to nevěděl, já se soustředil jen na tu šanci.“

Slavia - Plzeň. Lingr potvrdil skvělý výkon a otočil na 2:1! Video se připravuje ...

Dalo by se říct, že vám spoluhráči soupeře utahali, než jste na hřiště přišel vy?

„Jsem vděčný spoluhráčům, ale myslím, že vděčný bych měl být i trenérům. Byla to jasná taktika, záměr, aby to bylo utahané a já přišel a rozhodl. Měl jsem jasný úkol to rozhodnout. Asi jsme čekali, že to bude dlouho 0:0, ale my dostali brzy gól, pak Olie vyrovnal, nakonec tam byly závary, abychom ještě zvýšili. Jsem rád, že jsem úkol splnil.“

Na Twitteru jste po zápase vzkázal, že vás tohle nakopne, takže budete jiným týmem než v Českých Budějovicích, kde jste před týdnem prohráli 0:1?

„Víte, jak to ve fotbale je, jednou jste dole, jednou nahoře, jednou máte formu, jednou ne… Věřím, že jsme ukázali teď pravou tvář, a že v Liberci příště vyhrajeme.“

Hodně se v týdnu mluvilo o rotacích ve vaší sestavě, jak těžké je přijmout, že nejdete od začátku, že musíte vzít tuhle roli?

„Není to nic jednoduchého, protože já osobně chci takové zápasy hrát od začátku, to určitě. Ale samozřejmě jsem to respektoval, s trenéry jsem se o tom bavil, taktický plán vyšel, super věc, jsem rád, že se to povedlo.“

Je to důležitý krok v boji o titul?

„O tom se ani nemusíme bavit, je to strašně důležité po výkonu v Budějovicích. Víme, že nám na paty šlape Sparta, je tam i Plzeň, tohle bylo důležité.“

Potěšilo vás, že jste zvládli zápas i vzhledem k tomu střetu světů, že Plzeň přijela bránit, vy jste měli tradičně pozitivní přístup ke hře?

„Souhlasím s vámi, tohle jsme potřebovali, nakopnout to. Nebudeme si nic nalhávat, nějaká deka tam určitě byla, potřebovali jsme to strhnout naším přístupem a předvedli jsme dobrý výkon, byly tam dobré věci. Fanouškům se to určitě muselo líbit, jen tak dál.“