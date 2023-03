Kulisa v Edenu: nadávky na Šádka a Chorého, ale i posun. Chvála od trenérů

Vzájemné duely poslední dobou provázela nenávistná atmosféra. Stačí připomenout dva poslední duely v Edenu - provokace ze strany Michaela Krmenčíka, na plzeňské straně zase tři červené. Před rokem v květnu „pozdrav“ od Adolfa Šádka zdviženým prostředníčkem směrem k rozdivočelým tribunám, od fanoušků zase lití piva a sprosté nadávky směrem k hostujícímu týmu. Po remíze 1:1 Plzeň nakročila k titulu, slávisté dostali za několik incidentů včetně vhazování předmětů fanoušky na hřiště pokutu 300 tisíc korun a disciplinární komise jim podmínečně uzavřela část hlediště.

Kluby chtěly před sobotním výkopem vyšponovanou atmosféru mírnit. V týdnu se spolu sešli kapitáni Tomáš Holeš ze Slavie a Lukáš Hejda z Plzně, šéfové klubů Jaroslav Tvrdík a Adolf Šádek s dalšími zástupci odpoledne před sobotním duelem navštívili motolskou nemocnici. Pražané se také rozhodli odstranit plot před hostujícím sektorem.

Jaká byla realita při zápase? Fanoušci se v některých chvílích opět neudrželi. Půl hodiny před výkopem vyběhl na trávník k rozcvičce hostující tým, slávistický kotel hned pořvával vulgarity. Slušně zaplněný hostující sektor, kam přijelo zhruba 700 fanoušků Viktorie, reagoval jiným nevybíravým pokřikem. Začátek utkání o několik minut pozdržel úklid hrací plochy po pyrotechnice z vyhlášené Tribuny Sever, hráči Plzně pomáhali uklízet nepořádek z trávníku.

Slavia - Plzeň: Obří pyroshow Tribuny Sever a z hráčů jsou sběrači odpadků Video se připravuje ...

Nenávistné pokřiky domácích příznivců vyvrcholily v druhém poločase, kdy se přidal skoro celý stadion. Na vulgaritu „zk.....á“ v podání slávistického kotle odpovídala většina sedících diváků hlasitým „Plzeň“. V 16. minutě zase domácí skandovali proti šéfovi západočeského klubu „Šádek je č...k“. Hráči Viktorie zareagovali na hřišti o pár vteřin později úvodním gólem Tomáše Chorého. Domácí ale utkání po výborném výkonu ve druhé půli otočili a po vítězství 2:1 zůstali v tabulce první. Obhájce titulu z Plzně klesl na třetí místo.

„Plzeň i Slavia se k tomu před zápasem nějak postavily. Bylo jasné, že se asi (ze strany fanoušků) nic nezmění. Atmosféra byla bouřlivá. Myslím, že poslední zápas, který jsme tu sehráli, byl daleko horší. Taky bych chtěl, aby se ty zápasy odehrávaly bez nějaké nenávisti, urážek. Je to pořád jen sport, taky mě to netěší,“ vyjádřil se po utkání plzeňský trenér Michal Bílek.

„Tohle jsou věci, které už neovlivníme, ale první kroky se udělaly. Tenhle zápas byl oproti minulosti velký rozdíl. Probíhal víceméně hodně fér, bylo to hodně o fotbale. Všichni musíme pokračovat v tom, aby to další zápas bylo zase o kus lepší. Je důležité, že se udělaly nějaké kroky mezi kluby. Chválím aktivity, které proběhly,“ dodal domácí kouč Jindřich Trpišovský.

Kluby před výkopem společně předali šek na 200 tisíc korun organizaci Donor, která pomáhá vážně nemocným dětským pacientům. Dalších 60 tisíc se vybralo na pátečním otevřeném tréninku Slavie.

„Rozdělily se body, což je důležité pro nás pro ten sport. Ale pomohlo se ale i lidem, kteří to nejvíc potřebují. To jsou kroky, kam by to mělo směřovat. To si myslím, že bylo obrovské gesto směrem do budoucna,“ zmínil Trpišovský.

„V motolské nemocnici jsem jako pacient strávil sedm měsíců, tato zkušenost mi pomohla nahlížet na věci jinak. Jsme rádi, že nás naše společná aktivita s Plzní spojila právě tady. Fotbal je hra, život ve skutečnosti přináší mnohem vážnější problémy, jak je zde na jednotce názorně vidět. Všem by prospělo mít možnost si to tady projít,“ dodal šéf Slavie Jaroslav Tvrdík, který se léčil z onkologického onemocnění.