Priskeho kultura ve Spartě? Mluví i s náhradníky. Bílkův fotbal 90. let končí

Stačilo sedm jarních kol a přes Viktorii Plzeň se převalila nejen Slavia, ale teď i rozjetá Sparta. „Michal Bílek a jeho fotbal z 90. let už pomalu končí,“ shodují se redaktoři deníku Sport a webu iSport.cz Jan Podroužek a Jan Vacek v novém díle pořadu „Podry & Vacíno“. „Herní projev Plzně v Edenu? To byla úplná mrtvolnost – nedovedu si představit, že bude Adolf Šádek chtít v tomhle módu pokračovat dál,“ říká Podroužek a poukazuje na fakt, že Bílkovi končí po sezoně na západě Čech smlouva. Oba naopak zaujala změna klubové kultury, kterou prošla Sparta pod Brianem Priskem. „Umí držet v pozitivním nastavení i hráče, na které se nedostává. V týmu nejsou žádné rušivé elementy,“ říká na adresu dánského kouče Vacek.

Že se zahraniční trenér nehodí do kabiny českého ligového klubu? Brian Priske zatím ukazuje, že to je jen báchorka. „Priske to zatím zvládá perfektně. I když netočí sestavou tolik, jako Trpišovský, má všechny hráče na své straně,“ říká Jan Vacek. „Čáru mezi základní sestavou udělal mnohem silnější, než je v Edenu, a přesto mu to vychází,“ srovnává Podroužek: „Kdyby derby bylo teď, Sparta je favoritem,“ myslí si.

Podle Podroužka nicméně Slavia v sobotním šlágru našla recept na zbytek sezony: „Klub ukázal, že je své problémy schopen efektivně řešit. I kdyby to znamenalo, že Tomáš Holeš dohraje zbytek celé sezony na stoperu,“ vrací se k zařazení ceněného univerzála do obranné dvojice s Igohem Ogbuem.