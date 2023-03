Švancara o Lužánkách: Chci stadion, ne další obchody. Zvažuje žalobu

Jen co vypadl z reality show, už vymýšlí plány, jak zachránit Lužánky. Bývalý útočník Petr Švancara v roce 2015 brněnský stadion oživil a rozloučil se na něm s profesionální kariérou, tehdy na exhibici dorazilo téměř třicet tisíc diváků. A proto když v pořadu TIKI-TAKA moderátor Petr Svěcený otevřel téma, že stánek bude zřejmě kvůli špatnému stavu zbourán, Švancara se pořádně rozhohnil. „Lidi, kteří mi v říjnu řekli, že na jaře budeme kopat, budou tam travnaté plochy, závlaha, zázemí pro děti a vytvoří se tréninkové centrum mládeže, tak mi asi lhali," kroutil hlavou a uvedl, že zvažuje žalobu.

Švancara měl velké plány, Za Lužánkami chtěl vybudovat tréninkové centrum pro mládež. Na projekt sehnal i deset milionů korun, dostal slib. Ale najednou je budoucnost nejistá.

Dříve velebený brněnský stánek fotbalu dál chřadne a spekuluje se, co místo něj v Brně vyroste. Tomáš Aberl, radní pro sport z TOP 09, nevyloučil, že by se už za současné koalice mohl měnit i územní plán a vzniknout zde například developerský projekt.

„Mám tři děcka a já chci, aby někde vyrůstala. Nechci za Lužánkama nákupní centrum, chci tam fotbalový a hokejový stadion,“ řekl rázně Švancara.

„Zkusíme bojovat, některým lidem se to v dalších dnech asi líbit nebude. Je to hrozné, že to říkám proti městu, které nadevše miluju," dodal.

