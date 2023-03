Prekop si vydupal odchod: Bohemka je vysvobození. Za faul by si dal červenou

Je to tak?

„Přesně, pro mě to bylo vysvobození. Už jsem po odchodu volal delší čas, nejdříve to bylo zamítnuto, pak se to znovu oddalovalo. Věděl jsem o zájmu Boheminas, ale výměna za Matěje Koubka přišla až poslední den transferového okna.“

Erik Prekop Tým: Bohemians Praha Post: útočník Narozen: 8. října 1997 (25) Liga: 44 zápasů, 3 góly, 2 asistence Kariéra: Trenčín (mládež - 2017), Inter Bratislava (2017 - 18), Petržalka (2018 - 19), Hradec Králové (2019 - 22), Bohemians (2019 - dosud). Úspěch: Postup do první ligy s Hradcem (2021), nejlepší střelec Mol Cupu (2021/22).

Tlačil jste na vedení Hradce hodně usilovně?

„Byl jsem iniciátor, šlo to z mé hlavy. Trval jsem na své žádosti, protože jsem cítil, že potřebuju změnu. S mojí pozicí to nevypadalo ideálně, přitom jsem byl zvyklý na něco jiného. Myslím, že pro obě strany bylo lepší, když mi klub umožnil přestup.“

Jdete si hodně za svým? Například bývalý brankář Hradce Radim Ottmar říkal, že je málo tak svědomitých hráčů.

„Od malého chlapce jsem vychovaný tak, že to, co fotbalu dáte, to vám vrátí. Musíte bojovat a já jsem si uvědomil, že teď jde o moji kariéru. Už se mi to jednou stalo. V šestnáctce v Trenčíně mě chtěli vyhodit, přitom já jsem věděl, že neprávem. Měl jsem zůstat, odejít měli jiní kluci.“

Co jste dělal?

„Byl to pro mě vlastně takový první zlom. Šel jsem za trenérem, že chci o místo zabojovat, že nesouhlasím. Dostal jsem ještě šanci, odehrál jsem zápas dobře a zůstal jsem. V devatenáctce jsem pak byl král střelců. Vyplatilo se mi to, cesta, kterou jsem zvolil, byla správná. I když se věci nevyvíjejí, jak si představujete, když bojujete, tak to přijde.“

Jste tvrdohlavý?

„Spíš dám na pocit. Projevilo se to už ve chvíli, kdy jsem přestupoval do Hradce. Hrál jsem za Petržalku, dával nějaké góly, byl mladý. Ozvali se zájemci z Polska, z české i slovenské ligy. Hradci jsem vůbec nedával šanci.“

Co se změnilo?

„Nějaký duchovní hlas mi řekl, že bych si měl Hradec poslechnout. V Brně jsme se potkali s trenérem Frťalou a sportovním ředitelem Sabouem. Z vystupování trenéra jsem byl úplně v šoku, od setkání s ním jsem na nic jiného nemyslel a zavolal manažerovi: Je mi úplně jedno, že je to druhá liga, chci do Hradce.“

Pod Frťalou jste byl důležitý, pod jeho nástupcem Koubkem to bylo jiné. Měl jste s ním problém?

„Slyšel jsem, že se o tom mluví, ale vyloženě do konfliktu jsme se nedostali. Spojilo se tam víc faktorů, odchod byl opravdu spíše z mého hlediska. Je pravda, že na podzim se zranili Dan Vašulín s Fildou Kubalou, třeba bych dostal víc šancí, ale já jsem se už nemohl spoléhat na to, co by bylo kdyby… Mám zase pocit, že někam patřím. Myslím, že si ti za přístup zasloužím.“

V čem je to v Bohemians jiné?

„Největší rozdíl je v individuálním přístupu trenérů, celého realizačního týmu. Servis je skvělý, důvěřují nám, dávají nám sebevědomí, což se projevuje na hřišti. Hodně s námi mluví, jsem fakt spokojený.“

Trenér Jaroslav Veselý přece umí být také tvrdý, že?

„Umí nám odpustit, když se nedaří, to má pochopení. Ale ne ve chvíli, když neděláme všechno, jak bychom měli. Trenér, jeho asistenti, kondičák jsou na vysoké úrovni. Pan Veselý umí být tvrdý, ale je lidský. Dokáže si vyhodnotit, kdy použít jemnější slovo.“

Nesepsul vás za zákrok na Tomáše Čvančaru v zápase se Spartou? Jak ho vidíte dnes?

„Musím říct, že jsem pohled přehodnotil. S odstupem času, i když to bylo přes balon, tak si myslím, že to měla být červená karta. Já jsem Tomáše úplně přesně neviděl, odskočil mi míč a šel jsem tam skluzem. Nepočítal jsem s tím, že udělá ještě druhý krok. Ano, bylo tam riziko, mohl jsem ho trefit ještě hůř.“

Se Spartou jste prohráli 2:6. Vidíte ji na titul?

„Já jsem jako nestranný fanoušek hlavně rád, že to má grády. Boj o titul je po letech, kdy byly odstupy velké, nebo hrála jen Plzeň se Slavií, zase zajímavější. Sparta má skvělou fazonu, jenže stejně si myslím, že rozhodne širší tým Slavie. Bude to o jednom zápase.“

Bohemka se však na elitní trojku tlačí.

„Chceme se dostat do TOP šestky. I když tým hrál vloni baráž, hned od prvního kola jsem viděl, jak je silný, má na to být nahoře. Hlavně jsme v semifinále poháru. Bylo by krásné dovést na Bohemku nějakou trofej…“