Pianista Provod: na který gól vzpomíná nejraději a co udělal s první výplatou?

„Mé jméno je Lukáš Provod a hraju na piano,“ pronese s vážným výrazem záložník pražské Slavie, načež opravdu nad černými a bílými klapkami vysekne několik libých tónů. Šestadvacetiletý fotbalista nabízí v netradičním videodokumentu fanouškům pohled na svůj mimosportovní život. Kdy si uvědomil, že se bude živit fotbalem? Jak skloubil studium na vysoké škole s kariérou profesionálního fotbalisty? Co ho žene dopředu při náročných rehabilitacích po vážných zraněních? A jak vnímá finanční gramotnost sportovců, tolik diskutované téma poslední doby? Provod mluví otevřeně o své první výplatě i o tom, jak používá sociální sítě. A fotbalové cíle? „Do budoucna bych se chtěl se Slavií určit znovu podívat do Ligy mistrů – to je ultimátní cíl, který mám před sebou,“ říká pevně.