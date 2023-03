Pardubice hledají rafany, Kováč v zimě žádal výšku. Blíží se návrat matadora

Když na podzim Pardubičtí ovládli derby s Hradcem Králové, bylo to zřetelné. Fyzicky nadupaného soka přejeli pohybem, ovládáním míče, kreativitou.

Nic jim nevadilo, že ve středové trojici zaostávali Kamil Vacek, Dominik Janošek a Michal Hlavatý v průměru o šest centimetrů výšky a pět kilogramů váhy. Na krajích zálohy to bylo ještě markantnější, tam scházelo Dominiku Kostkovi s Matějem Helešicem deset centrimetrů a téměř dvanáct kilogramů.

„My jsme v tomhle směru prostě jiní. Sázíme na fotbalovost,“ ozřejmil sportovní manažer Martin Sehjbal. Přesto už před zimní pauzou měl trenér Radoslav Kováč jasno. „Potřebujeme získat výšku a důraz,“ naplánoval posílení.

V zimě dorazili Denis Darmovzal, David Huf a Ladislav Krobot, kteří by do této kategorie díky postavě mohli s přimhouřením oka zapadat. Jenže ani jeden si zatím nevypracoval pevnější pozici, střádají minuty jen jako střídající. To Polák Bartosz Pikul prostor má, právě on však přesně sedí do pardubické fyziognomie Aneb nevelký šikula.

Ostatně kouč Kováč po nedělní prohře na Bohemians potíž připustil. „Snažili jsme se kluky vyburcovat, ale máme víc herní hráče. Hlavatý i Pikul jsou spíš fotbalovější než soubojoví, než rafani,“ vykládal. „Bohemka vyhrála zaslouženě. Byla agresivnější, hrála jednodušší fotbal, ale měla druhé balony, šla do toho jako zvířata, to jsem u nás neviděl. Typologii Drchala, Prekopa a Köstlíka úplně nemáme,“ dodal.

Přitom číselně rozdíl nebyl tak značný jako například s Hradcem. Bohemka měla v průměru jen o necelý centimetr vyšší hráče, k tomu o dvě a půl kila těžší. Jenže právě Daniel Köstl byl symbolem jejího úspěchu. Holohlavý (vzezřením) „zabiják“ má při 189 centimetrech 85 kilogramů, navíc podal i fotbalově brilantní výkon.

Pardubice si každopádně musejí zachovat tvář, ale přidat na úpornosti. Vždyť koho lze považovat v jejím mančaftu za pravé válečníky? Kapitán Pavel Černý bojuje na krev, Kamil Vacek ve středu pole (i Michal Hlavatý) dokáže prodat emoce, ale ani jeden nejsou v této disciplíně na špici.

Snad jen krajní hráč Dominik Kostka patří mezi pravé rafany, po kterých volá Kováč. Vyholený ranař je však po Bohemians v ohrožení, má zranění v obličeji. Nadějí může být postupně vracející se matador Jan Jeřábek, jenž už zvládl za béčko šedesát minut. „Jeřáb“ je lídr, vedle toho, že umí kopat, přispěje i důrazem.

Hodil by se i při standardních situacích. Pardubičtí se při úspěšných zápasech pravidelně dostávali na konci pod tlak, centry jim tropily problémy. „Dělali jsme zbytečné fauly, musíme hrát zkušeněji,“ podotkl kapitán Černý a vlastně tím ukázal na Jeřábka.

Na nedělní duel s Teplicemi ještě veterán - podle všeho - nachystán nebude. Zvládnou Východočeši kruciální střet bez něj?