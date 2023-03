Gabriel o Hradci i Spartě: Jsem šťastný a posouvám se, ale... Třeba se vrátím

Moc dobře umí trefit velká zvířata přímo do srdce. Hradec v aktuální sezoně sejmul Plzeň i Slavii. Na podzim nebyl daleko od triumfu na Letné. A právě Sparta se v sobotu staví podruhé „votrokům“ do cesty. „Víme, že dovedeme překvapit. Kdo jiný by to měl svést než my, než Hradec,“ bojovně praví Adam Gabriel, odchovanec rudých.

Z angažmá na východu Čech je nadšený. Adam Gabriel je stálým členem základní sestavy, v jednadvaceti letech se vzdělává v dospělém fotbale a vnímá, jak se zlepšuje. „Tvrdě na sobě pracuju, je to jediný možný způsob, jak se do Sparty ještě někdy vrátit,“ naráží na možnost zpětného odkupu, který si sportovní ředitel Tomáš Rosický vymínil, když člena reprezentační jednadvacítky pouštěl na přestup do Hradce.

Jste před Spartou v nervu?

„Spíš jsem natěšený, stejně jako celá kabina. Ale já se těším obzvlášť. Na podzim jsem hrál na Letné jen třicet minut. Teď věřím, že budu na hřišti od začátku. V sezoně se nám daří na silnější soupeře. Vyhovuje nám plný stadion, skvělá kulisa, která v sobotu v Mladé Boleslavi určitě bude.“

Jenže v hledišti bude drtivá převaha sparťanských fanoušků. To vám nevadí?

„Ne, je mně jedno, jestli budou hučet naši nebo sparťanští příznivci. Dokáže nás to vyštengrovat.“

Hradec umí pravidelně krást body týmům z velké trojky. Čím to je?

„Těžká odpověď. Vidím to vážně v kulise. Naše domácí zápasy v Boleslavi jsou takové mrtvé, atmosféra je nemastná, neslaná. Když ale hrajeme se Spartou, Slavií a Plzní, je to super. Vyhecujeme se, asi se lépe koncentrujeme a myslím, že nám vyhovuje i způsob hry nejlepších týmů u nás. Víc to otevřou, snaží se hrát fotbal a my proti němu máme dobré zbraně. Uvidíme v sobotu, jestli se to potvrdí.“

Je v kabině tématem podzimní vzájemný zápas, který jste měli fantasticky rozjetý? Vedli jste 1:0, zazdili hromadu šancí a pak přišli o body podivnou brankou Jana Kuchty z ofsajdu…

„Ne, nikdo na to nemyslí. Byl to jeden zápas, který se nakonec nepovedl. A je jedno, jak k naší porážce došlo. Máme Spartu znovu před sebou, potřebujeme sbírat body. Zpátky se neohlížíme, staré věci nerozebíráme. Není k tomu důvod i proto, že Sparta se oproti podzimu změnila. Je