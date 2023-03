ONLINE + VIDEO: Slovácko - Zlín 3:0. Fillo po trestu, zkrat ve 2. minutě

Fotbalisté Slovácka se vyšroubovali do skupiny o titul a pokukují po čtvrté příčce. Ve 24. kole FORTUNA:LIGY hostí Zlín, který jen díky lepšímu skóre neleží na dně tabulky. Od tama se ale svěřenci Pavla Vrby hodlají co nejrychleji katapultovat do klidnějších vod. Duel má výkop v 15:00. ONLINE přenos a VIDEA z utkání sledujte na iSport.cz.