Bílek: Začátek nás psychicky složil. Chorého bolí koleno, co další zranění?

Máte čtvrtý zápas bez výhry, proč jste nedokázali Boleslav zlomit?

„Nevstoupili jsme do utkání vůbec dobře. Udělali jsme chybu, kdy jsme hned v první minutě nabídli soupeři šanci, vzápětí kopal soupeř roh a Boleslav měla další situaci, kdy mohla dát gól. Úvod nám vůbec nevyšel, od toho se zápas odvíjel. Nervozita na nás byla hodně znát, nebyli jsme dlouho nebezpeční pro soupeřovu branku. Pak jsme měli jednu šanci, kdy se zleva prosadil Sýkora. Ve druhé půli jsme udělali změny, nastoupili v jiném rozestavení, ale stejně to herní změnu nepřineslo. Až posledních 25 minut bylo vidět, že utkání chceme vyhrát, vytvořili jsme si nějaký tlak, měli jsme nějaké situace, které zaváněly gólem, ale branku jsme nedali. Soupeř měl dost šancí, podržel nás Jindra Staněk. Celkově na víc než na remízu nebylo.“

Proč se domácí dostali do tolika šancí?

„Hrálo se nahoru dolů, bylo to otevřené. Soupeř měl hodně standardek, které výborně zahrával. Má tam Škodu a další vysoké hráče, každá standardka byla nebezpečná.“

Udrželi jste čisté konto, ale zase nevstřelili gól. Co vám scházelo ve finální fázi?

„Branku jsme nedostali, to se nám dlouho nepodařilo, trošku nás to do dalších zápasů posílí. Ale musíme být lepší. Hodně jsme nezvládli úvod zápasu, přitom jsme do něj chtěli vstoupit aktivně, soupeře přitlačit. Místo toho jsme soupeři nabídli dvě šance, o kterých jsem už mluvil. Psychicky nás to složilo a blbě jsme se z toho dostávali.“

Kvůli čemu střídal Tomáš Chorý?

„Bolí ho koleno, teď nemůžu říct, jaký to bude mít další vývoj.“

Co Jan Kliment a Jan Kopic, kteří sledovali zápas jen v civilu na tribuně?

„Kopic má pořád zdravotní problémy, stejně jako Kliment jsou ve stavu, kdy s týmem momentálně netrénují. Uvidíme, jak se to bude vyvíjet do dalších dnů. Jsou to hráči, které potřebujeme.“

Proč se neprosadil Matěj Vydra?

„Je pravda, že se do šancí dostával. Matěj je brejkový hráč, potřebuje kvalitní přihrávku. Některé nebezpečné situace si vytvořil, škoda, že nic z toho neskončilo gólem.“

Dá se ještě dohnat ztráta na Slavii a Spartu?

„Určitě se to dá zvrátit, ale musíme se koukat sami na sebe. Nejsme v pohodě, nedaří se nám tak, jak bychom si představovali a výsledky nemáme. Slavii i Spartě ještě chceme zatopit, ale musíme se zlepšit a okamžitě mít výsledky.“