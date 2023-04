Kouzla Chramosty pokračují. Skvělým volejem namazal schody Pardubicím

Životní sezona nekončí, naopak. Jan Chramosta vylepšuje zlatavé období kolo co kolo. Tentokrát popravil v důležitém střetu Pardubice. Zápas 25. kola fotbalové ligy rozhodl exportním volejem v 89. minutě.

Když dal první březnový víkend epesní gól Hradci Králové z přímého kopu, vykládal: „Byl jeden z nejhezčích. Já jsem spíš na takové ty úklidy.“ Měl na mysli dokonání práce spoluhráčů, branky zblízka, dorážky, prostě produkce klasického střelce, taková hra na Horsta Siegla.

Jenže pak přijde souboj s Pardubicemi a je tu další paráda, číslo 2. Uběhl akorát tak měsíc, načež se Chramosta vytasil s exportním kouskem. Ten měl navíc tři rozměry. Šlo o krásu branky, k tomu také o její načasování, navíc důležitost.

„Zákonitě jsme v poslední minutě zaváhali ze standardky a domácí rozhodli. Byla to obrovská chyba, přišel trest, který teď hrozně bolí. Bohužel my takového Chramostu nemáme, chyběla nám kvalita v zakončení,“ smutnil na tiskové konferenci hostující trenér Radoslav Kováč.

Sporý útočník rozsekl duel, který moc neodpovídal predikcím. Jablonec i Pardubice hrají velmi slušný fotbal, přitom se na Střelnici odehrávala holá nuda. Snad jen hostující Marek Icha mohl rozjet skóre, jinak byli gólmani Jan Hanuš s Florinem Nitou v pohodě. Ano, nějaká ta střela na ně šla, ale oba patří k elitě, tudíž se nedalo čekat, že by byli pokořeni.

„Vyhrál šťastnější tým, strašně si toho cením. Na podzim jsme takové zápasy nedokázali zlomit, teď se nám to podařilo,“ liboval si domácí šéf David Horejš.

Teď k těm třem bodů týkajícím se rozhodující chvíle.

Krása: Chramosta z voleje napálil do sítě centr z rohu v podání Vladimira Jovoviče. Nita neměl nárok ani trochu. Přitom i Radim Ottmar, exligový brankář, má jasno: „Florin je nejlepším gólman v lize.“ Jaro to potvrzuje, Pardubice se zvedly - a on na tom má zásadní zásluhu. Tentokrát byl až druhý, jak se říká.

Načasování: Když dáte branku v 89. minutě, soupeř opravdu těžko reaguje. Přijde frustrace, málo času, sudí nastavili jen tři minuty nad devadesátku. Chramosta prostě udeřil v kruciální chvíli. „Byla to famózní střela,“ podotkl Horejš.

Důležitost: Jablonec výhrou zapsal další body, valí se směrem k elitní šestce, přitom hrál o záchranu. Vyhrál počtvrté v řadě. Naopak Pardubičtí zvu zapadli na poslední místo, navíc příště mají doma Spartu. „Je to komplikace. Ale v tabulce jsme furt v kontaktu a uděláme vše pro to, abychom zůstali v lize,“ vzkázal Kováč.