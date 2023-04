Lingr se musí rozhodnout, co vlastně chce. Koho Slavia přivede za Juráska?

Jeden je na odchodu s takřka stoprocentní jistotou, druhý zřejmě váhá, zdali má svou budoucnost se Slavií ještě spojovat. „Přestup Davida Juráska se zdá být nevyhnutelný. Myslím, že Slavia k tomu takhle přistupuje od zimní přestávky a je smířená s tím, že si ho určitě někdo vezme. Ale co dál: najít dobrého levého beka za Davida Juráska? Tak to good luck,“ říká fotbalový redaktor deníku Sportu a webu iSport.cz Jan Podroužek v novém díle pořadu Podry & Vacíno. Ale co Ondřej Lingr a zahraniční angažmá? „Lingr musí přijít a říct, co vlastně chce. Je začátek dubna, už by měl tušit, co v létě zamýšlí,“ míní Jan Vacek.

Oba patří mezi nejvytíženější hráče Trpišovského kádru, s oběma by se Slavia loučila jen s těžkým srdcem. „Jurásek nastavil laťku skutečně vysoko,“ konstatuje Podroužek. Co vím, tak skautské oddělení červenobílých by mělo být zaměřené na tenhle post a měl by vzniknout seznam možných posil. Jsem si skoro jistý, že to bude zahraniční hráč,“ dodává.

A Ondřej Lingr, který změnil zastupující agenturu? „Slavia může vyčítat Sport Investu, že chtěl Lingra prodat do Panathinaikosu, druhá strana může cítit, že klub chce za každou cenu hráče udržet. Pro Ondru byla lákavá už ta zimní nabídka z Řecka,“ rekapituluje Podroužek.

FORTUNA:LIGA ale po víkendu řeší i přešlap muže, od kterého to čekal jen málokdo. „Daniel Křetínský byl někde, kde neměl vůbec co dělat. A je to chyba, která se nedá ničím omluvit,“ říká Vacek na adresu sparťanského šéfa a jeho návštěvy v kabině sudích během poločasové přestávky zápasu Sparta – Brno. „Největší problém za mě v tuhle chvíli je, že důvěra ve fotbal zase dostává facku,“ míní Vacek.

