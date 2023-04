Z Hovorky energie úplně stříkala. Nabíjel celou Slavii, říká Klusáček

Eduardo Santos, na němž měla stát defenziva Slavie v této sezoně, byl vyexpedován do Brazílie, uprostřed obranné řady ligového lídra a finalisty domácího poháru musí zaskakovat Tomáš Holeš. O to větší škoda je, že v 29 letech ukončil kvůli opakovaným trablům s kolenem kariéru stoper David Hovorka. Ale nejen pro červenobílé, nýbrž i pro reprezentaci. V paměti vedle suverénně zvládaných soubojů zůstanou i emoce, jimiž je hráč přezdívaný Gadži doprovázel. „Byl to vůdce. Energie z něho úplně stříkala. Obrovsky nabíjel celé mužstvo,“ říká ve speciálním videorozhovoru Luděk Klusáček – sám bývalý stoper, jenž za Slavii rovněž hrával.