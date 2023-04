Úlevy jsou cesta do pekel, říká Vašek o brankářích Baníku. Hledají se viníci

Překvapuje vás to?

„Ne, proč?“

Protože Jan Laštůvka chytal pět let v kuse a po pěti letech se Baník znovu zachraňuje.

„Mohu vám to říct z pohledu gólmana i trenéra.“

Tak pojďme na oboje, zajímá mě ten kontrast.

„Jako gólman jsem zažil, že trenér chtěl dát mančaftu impuls změnou v brance. Taky jsem dlouho chytával, měl stabilní místo a najednou byl na lavičce. Je to těžké na hlavu, protože si myslíte, že jste si jistí v kramflecích. Během kariéry jsem to nikdy nechápal, vždycky jsem to bral jako útok na sebe. Na druhou stranu teď už si myslím, že je to úplně normální. Postupem času to vidím jinak.“

Takže optika Petra Vaška jako kouče je jaká?