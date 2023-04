Gesto fanoušků Liberce: Gigli, jsme s tebou. Ndefe si přečetl, že je opice

Černá plocha, na ní bílá písmena. Plakát, jenž zabral dvě řady v prořídlém domácím kotli, vysílal na hřiště jasný vzkaz: „Support, Gigli. Hate racism.“ Tedy: „Podporujeme tě, Gigli. Nenávidíme rasismus.“

Bylo to perfektní - a také potřebné gesto.

Host z Baníku totiž nedávno zažil nepříjemné chvíle. Po duelu se Slavií musel překousnout vzkazy od dvou neurvalců. Na Instagramu mu zablikaly vzkazy. „Počkej, ty chcípáku… Moc dobře vím, kde bydlíš,“ vyhrožoval jakýsi Michal Hudera. K tomu přihodil banán jako „smajlíka“.

Šimon Kulhavý, mimochodem fotbalista staršího dorostu pražské Dukly, ještě přitvrdil:„Ty jseš vopice zkurvená.“

Klub se rozhodl věc zveřejnit, proto také příznivci při utkání se Zlínem zareagovali. „Rozhodli jsme se k tomuto kroku po poradě s hráči. Považovali jsme za důležité, abychom se Gigliho zastali,“ řekl mluvčí Tomáš Čarnogurský. „Zároveň jsme chtěli odradit kohokoliv dalšího od takovýchto zpráv, aby se podobným případům předešlo,“ doplnil.

Další záležitosti už Slovan podnikat nebude. Oba hříšníci se totiž ozvali s omluvou. „Jestli to bude řešit policie, to nedokážu posoudit. Pokud ano, tak to už jde mimo klub,“ pronesl Čarnogurský.

Ndefe dorazil do Liberce na hostování v půlce února, zatím odehrál čtyři utkání. V české lize působí od sezony 2019/20, před Baníkem kopal za Karvinou.