Slovácko se ptá: Střelci, kde jste?! Musíme to v létě řešit, přiznal Svědík

Výzva pro letní přestupové okno je jasná. Pokud se chce Slovácko udržet v tuzemské špičce, MUSÍ najít a přivést gólového útočníka. Tahle sezona ukazuje, že ho v kádru nemá. Další pádný důkaz poskytl duel s Baníkem (0:1). „Musíme to řešit. Rádi bychom měli aspoň desetigólového střelce. Deset branek vás v tabulce posune třeba o devět bodů výš. Je to hrozně znát,“ souhlasil trenér Martin Svědík.

Proč jste prohráli?

„V utkání se projevila naše momentální velká bolest, kterou je proměňování brankových příležitostí. Místo střely čekáme na nějakou spolupráci, snažíme se to dohrát až do branky. To není cesta k úspěchu. Bohužel jsme si nepohlídali standardní situaci, což zápas hodně ovlivnilo. Navíc odstoupil kvůli zranění Vlasta Daníček a na konci i Michal Kadlec. Doufám, že to nebude nic vážného. I tohle je úskalí tří zápasů týdně. Pro starší hráče to není jednoduché.“

Bez střelce to nepůjde, co?

„Znovu se potvrdilo, že nám oproti minulé sezoně chybí někteří hráči, ale rozhodli jsme se, že se vydáme touto cestou a nebudeme si na to stěžovat. Když se podíváme na střelce z předchozích sezon a z této, je jasné, proč nejsme výš. Tohle jsou objektivní příčiny. Je to pro nás zklamání, ale je to fotbal a nedělám z toho vědu. Musíme příště zabrat.“

Dá se říct, že se potvrdilo, že v tomto kádru opravdu kanonýr není a neroste?

„Na trhu je velice těžké někoho sehnat. V zimě jsme si řekli, že ani shánět nebudeme a dáme šanci Šašinkovi, Vechetovi a Mihálikovi. Musíme si to pak vyhodnotit. Je strašně znát, že nám chybí sedmnáct gólů Jurečky, šest Sadílka. Plus Cicilia. Nebo když tady byli Cicilia, Kliment, Jurečka. To byla daleko větší gólová síla, než máme teď. Kalabiška, Reinberk, Havlík můžou dávat góly, ale oni dají dva, tři na sezonu. Viděli jste, že to není o tom, že bychom neměli šance. Jenže my je neproměníme. Máme v tom velký problém. Nemůžeme furt spoléhat na defenzivu, zvlášť když nás soupeř gólem otevře.“

Takže v létě konečně přivedete střelce?

„Určitě je to výzva pro léto. Musíme to řešit. Vezměte si Brno a Řezníčka, který dal sedmnáct gólů a dělá body. Rádi bychom měli aspoň desetigólového střelce. Deset branek vás v tabulce posune třeba o devět bodů výš. Je to hrozně znát.“

Máte tipy?

„Nějaké jsou. Ale koupit někoho je pro nás nereálné. A když je útočník kvalitní, buď stojí peníze anebo si ho koupí silnější klub. Takže se musíte dívat do zahraničí, což chce zase čas na skauting a nevíte, jak rychle se ten hráč adaptuje. Sehnat útočníka je velice těžké.“