Bílek po dramatu: Chvála za otočku i obhajoba Chorého. Ztratil Pernicu

Při zápase letěl tep sakra nahoru. Michal Bílek po výborné první půli nevěřícně sledoval, jak Plzeň ztrácí skvěle rozjetou partii. Pak se ale jeho tým nakopl, dvougólový Matěj Vydra zařídil obrat a důležitou tříbodovou sklizeň. „Svědčí to o tom, že síla tady je,“ chválil západočeský kouč, když se pustil do hodnocení bláznivého duelu proti Jablonci (3:2).

Proč došlo k takovému dramatu?

„Sehráli jsme velmi dobrou první půli, dobře jsme kombinovali. Jablonec měl náročnější program, hráli v týdnu zápas (ve středu proti Slovácku). Chtěli jsme, aby jeho hráči hodně běhali, přenášeli jsme těžiště hry, to se nám dařilo. Vytvářeli jsme si nebezpečné situace, ke konci půle dali gól. Z naší strany byl první poločas velmi dobrý. Ve druhé půli jsme udělali pár zbytečných ztrát, soupeř se dostal trošku do hry a my obdrželi dvě hloupé branky.“

Tím, že jste utkání otočili, jste ukázali morální sílu?

„Jsem rád z několika důvodů. Potřebujeme body, dál zůstáváme ve hře o nejvyšší příčky. Není jednoduché otáčet takový zápas, když prohráváte jedna dva. Navíc ne v úplně ideální situaci, v jaké se momentálně nacházíme. To, že jsme zápas dotáhli do vítězného konce, svědčí o tom, že síla tady je. Hodně nás to povzbudí, sebedůvěra bude do dalších zápasů větší a věřím, že výsledky budeme mít zase dobré.“

Čím si vysvětlujete váš výpadek na začátku druhého poločasu, kdy jste Jablonec pustili do hry?

„Škoda, že jsme nepřidali druhý gól, šance jsme na to měli. V zápase jsme dali čtyři tyčky, další situace jsme neproměnili. Tohle nás sráží, že nejsme schopni dorazit soupeře a pak dostaneme gól z kategorie hodně laciných. Jsme rádi, že jsme to otočili a můžeme se v klidu chystat na další zápasy.“

Utkání byla velká divočina. Je pro vás cesta k výhře ofenzivně přehrávat soupeře i za cenu toho, že se do šancí dostane i soupeř?

„Ofenzivně chceme hrát, ale logicky soupeře do šancí pouštět také nechceme. Trvám na tom, abychom dobře bránili. Soupeře jsme chtěli dostat pod tlak, vytvářeli si šance, hodně chodili do zakončení. Tohle jsme plnili, ale sráží nás, že nejsme schopni dát uklidňující branku. Pak znervózníme v momentě, kdy přijdou dvě, tři jednoduché ztráty a soupeř vstřelí kontaktní gól.“

Ještě jednou - proč se vám hra tolik rozsypala?

„Už jsem to naznačil. Nebyli jsme tak přesní, jako v první půli, hodně ztráceli míče. Jablonec má vynikající hráče jako jsou Považanec, Chramosta, Sejk a další. Když jim necháte prostor něco vymyslet, dovedou být hodně nebezpeční a utkání rozhodnout. Byly v tom naše nepřesnosti, potom dal Jablonec na dva jedna a my přeskupili řady, došlo k výrazné obměně. Vyšlo to.“

Ukázal Matěj Vydra, že pro vás může být hlavním útočníkem číslo jedna?

„Takhle to má být. Adam Vlkanova odehrál na podhrotové pozici dobré utkání, ale po přestávce jsme potřebovali něco změnit, být ještě víc nebezpeční. Matěj je útočník, prosadil se a velkou měrou přispěl k výhře. Pomůže to i jemu osobně.“

Naopak Tomáš Chorý trefil dvě tyče a jednou zblokoval Kalvachovu ránu, která mířila do brány. Jak ho nastartovat?

„Po Mladé Boleslavi měl zdravotní problémy (s kolenem), ve čtvrtek s námi absolvoval první trénink. Cítil se dobře, proto šel do zápasu. Pro nás je nesmírně platný ve všech směrech. V ofenzivě je gólový, byť se teď neprosazuje, ale do šancí se dostává. Góly ve zbytku bude dávat, o tom jsem přesvědčený. Nic se neděje, když se teď tolik neprosazuje. Pracuje výborně, jde tomu naproti a tím se všechno obrátí. Nedal branku, ale to není tak důležité. Důležitější je, že jsme utkání otočili a branky dali jiní hráči, tentokrát Matěj.“

Čím si vysvětlujete kiks Jana Kopice, který hned po vystřídání podklouzl před druhým jabloneckým gólem?

„Honza měl také zdravotní problémy, začal s námi trénovat, dva, tři dny před zápasem. Šel do hry, podklouzl a dostali jsme gól. Opět je důležité, že jsme zápas otočili. Honza se pak vrátil do hry. Když bude zdravotně v pořádku a dostane se do formy, je to náš velmi důležitý hráč. V dalším průběhu sezony bude platný. Jde o hráče, co má v ofenzivě kvalitu, dneska to prokázal.“

Jak je na tom Luděk Pernica, který musel odstoupit ze zdravotních důvodů?

„Nevíme to ještě přesně, ale nevypadá to dobře. Pravděpodobně se jedná o poškozený zkřížený vaz (v koleni).“