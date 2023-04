Náhradník Vydra, gólová exploze po pěti letech: Není čas dělat neplechu

V krizových situacích se poznají velcí hráči. Když se dostala v sobotu večer Plzeň do úzkých, probudil se Matěj Vydra (30). Dvěma góly složil Jablonec (3:2), víc jak jednu soutěžní branku vstřelil po pěti letech. Ačkoliv šel do zápasu z lavičky, stal se klíčovou postavou utkání. Zimní hvězdná posila se probouzí v pravý čas, Viktorii může v ligovém finiši ještě hodně pomoct. „Nevěšel bych hlavu,“ pověděl zkušený forvard po bláznivém zápase směrem k boji o titul.

Kdy jste podobný obrat naposledy zažil?

„Těžko pátrám v paměti, možná ještě za Derby, to už je pár let zpátky. Pokud mám být upřímný, takhle bychom neměli zakončovat utkání. Měli jsme to pod kontrolou, pak ale přišel propadlý centr, nikdo to netečoval, což je pro gólmana složitá věc. Potom Kopi (Jan Kopic) nešťastně uklouzl a najednou jsme 1:2 prohrávali. Naštěstí jsme to dokázali otočit. Tohle by měl být impuls k tomu, abychom nastartovali nějakou šňůru.“

Přišel jste na hřiště a vedli jste 1:0. Jenže pak jste dostali dvě rychlé branky. Co bylo nejdůležitější, abyste se dostali zpátky do zápasu?

„U Kopiho to bylo nešťastné. Je to, jak říkáte – než jsem se na hřišti rozkoukal, bylo to jedna dva. Nešlo o nic jednoduchého. Dneska to bylo o tom, že buď ukážeme sílu, nebo zase ztratíme. Naštěstí se to otočilo a mně to tam dvakrát padlo.“

Bylo pro vás důležité, že jste při gólových akcí dostal do vápna od krajních hráčů správné balony?

„První gól byl po centru, Havlisovi (Milanu Havlovi) to ve vápně odskočilo a odrazilo se to ke mně. Tohle byl gól se štěstím. Když mám být upřímný, ani jsem nemířil, ale naštěstí jsem to trefil brankáři mezi nohama. Druhý gól vznikl po skvělém centru od Mosquiho (Jhona Mosquery). Zbývalo správně nastavit placírku a hlavně trefit bránu, což se povedlo.“

V Mladé Boleslavi jste nastoupil od začátku, teď šel do zápasu z lavičky. Jaká je vaše pozice v týmu?

„Sestavu nedělám já, to je otázka spíš na trenéry. V základu chce hrát samozřejmě každý. Když to nevyšlo dneska… Prostě musíte být připravený tak, abyste mohl týmu pomoct. Dneska jsem měl štěstí, že jsem to byl já, co dal dva góly a pomohl k výhře. Jsem připravený do základu i na pozici z lavičky, což jako hráč vždycky musíte přijmout. Není čas tady třeba dělat neplechu, ale jako profík musíte být připravený na jednu i druhou variantu.“

Pamatujete si, kdy jste dal dva góly v jednom zápase?

„V Burnley to určitě nebylo. Muselo to být v Derby, takže pět let zpátky. (naposledy vstřelil Vydra víc než jednu soutěžní branku v utkání anglické Championship 25. listopadu 2017 za Derby proti Middlesbrough – při výhře 3:0 dal hattrick). Takže je to dlouhá doba, hlavně je důležité, že jsme vyhráli. Sice je to klišé, že nezáleží, kdo dá gól, ale důležité jsou tři body. V tomhle případě je to pro mou psychiku důležité, že jsem ty góly dal. Jako útočník potřebujete chytit vlnu. Také je to důležité pro Viktorku, že se dneska obrátilo štěstí k nám.“

Naopak na vašeho útočného parťáka Tomáše Chorého se lepí smůla.

„Už by to taky potřeboval prolomit, pak mu to zase začne padat do brány. Bohužel dneska razítkoval, ale jak jsem říkal, důležité je, že se vyhrálo. Dneska jsem to byl já, kdo pomohl k bodům, příště to může být on. Útočníci jsou od toho, aby dávali góly, když jeden nedá, musí dát druhý.“

Obrat vás jistě nakopne do dalších kol. Máte ještě v kabině sílu a touhu po tom dotáhnout Slavii a Spartu a zabojovat o titul?

„Jelikož to byl bláznivý večer, možná jsme takový impuls potřebovali. Musíme se soustředit hlavně na sebe, postupovat zápas od zápasu a sbírat maximální počet bodů. Co se stane, to je ve hvězdách. Můj názor je, že ztrácet body budou i ostatní. Nevěšel bych hlavu, hlavní je se soustředit na sebe. Ještě máme Spartu, pak je nadstavba, takže ve hře zbývá devět zápasů, takže 27 bodů. Stát se může cokoliv, přeci jen fotbal nemá logiku.“