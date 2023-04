Sparta na jaře válcuje Slavii o sedm bodů. Blíží se derby, jaké tu léta nebylo

Letná už se hází do gala na republikovou slávu. Největší zápas v zemi za pět dní může napovědět, kdo se bude radovat na konci sezony. Ačkoli půjde teprve o první ze tří zbývajících derby, tohle má taky svou nespornou váhu.

Jen si to spočítejte: pokud by při současném dvoubodovém náskoku vyhrála Sparta, měla by už luxusní pětibodovou duchnu. A šla by si pro první místo po základní části, což by ji zvýhodňovalo do nadstavby: Slavii by totiž znovu vítala doma na Letné jako teď.

Nebo naopak vytřou „sešívaní“ zrak domácím a zahalasí k obratu?

Aktuální trend totiž jednoznačně hovoří pro výběr Briana Priskeho. Jen na jaře získal o závratných sedm bodů víc než konkurenti z Vršovic. Ti z posledních čtyř ligových výjezdů ani jednou nevyhráli a podle aktuální formy, tedy z posledních pěti utkání, byste je hledali až na čtvrtém místě tabulky. Jaký rozdíl právě oproti Spartě, která natáhla svou sérii už na devět ligových vítězství v řadě.

„Ztráta v Boleslavi je nepříjemná obecně, ne kvůli derby. Je to poněkolikáté, co jsme venku ztratili, ale derby je jiný úplně jiný zápas, na který se všichni těšíme a budeme na něj stoprocentně koncentrovaní,“ slibuje záložník červenobílých Lukáš Provod.

„Nic se pro nás nemění, derby prostě chceme vyhrát. To, že jsme neudělali tři body v Boleslavi, na utkání mít vliv nebude. Potřebujeme to urvat, bojovat na krev,“ burcuje svoje mužstvo kouč Jindřich Trpišovský.

Vůbec poprvé za dlouhé roky je tu situace, kdy jde Sparta do nejtradičnější vřavy v lepším rozmaru. A to tak, že výrazně lepším. Pro Priskeho komando hovoří aktuální výkonnost, domácí prostředí i forma klíčových hráčů. Jeden trumf vedle druhého...

Pohodu nenarušilo ani extempore Tomáše Čvančary v Pardubicích, které kouč společně se sportovním ředitelem Tomášem Rosickým chvatně vyřešili.

Pardubice - Sparta: Naštvaný Čvančara střídá, Priske s Loučkou ho poslali do kabiny Video se připravuje ...

„Jestli jsme teď hlavní favorit na titul? Nevím, o to se nestarám. Budeme dělat dál svou práci. Prožíváme povedené období, vyhráli jsme spoustu zápasů, podali dobré výkony. Ještě ale zbývá do konce hodně utkání proti kvalitním soupeřům. Každopádně uděláme maximum, abychom dosáhli velkých věcí,“ odráží jakékoli známky tlaku dánský kouč.

To je ostatně jeho dlouhodobý postoj. Jakkoli se odborná veřejnost začíná v titulových dostizích stále víc přiklánět ke Spartě a i sázkové kanceláře dávno stočily své kurzy směr Letná, Priske na tuhle hru odmítá naskočit.

„Nejdůležitější je, abychom drželi disciplínu. Soustředili se na sebe, na svou hru,“ opakuje neustále dokola. Možná poněkud otřepaná mantra, Spartě se však víra v ní na jaře vrací.

Derby ale tohle všechno může (ovšem taky nemusí) odmazat. Oproti těm předchozím totiž bude jiné. Po dlouhých patnácti letech v něm totiž opravdu půjde o piedestal. O titul.

Naposledy tomu tak bylo poslední březnový den roku 2008. Tehdy střet rivalů připadl na 23. kolo, Slavia měla náskok dvou bodů. Díky plichtě 1:1 ho uhájila a o pár týdnů později už se mazlila s trofejí.

Od té doby měla jarní derby sice stále obří prestiž, o to úplně nejcennější v nich ale nešlo.

Až konečně zase teď...