Berbr už nepomůže, hraje se fér, říká Páník. Baník svou DNA hledá doteď

Boj o titul začíná nabírat nové a pořádné grády. Pražská „S“ si vyměnila pořadí na vrcholu tabulky, ale Sparty nyní nevede před rozkolísanou Slavií jen o skóre, ale rovnou o dva body. Poprvé v sezoně zažívá to, co znala z poněkud dávnější historie, a sebevědomě vyhlíží sobotní derby. „Je to důležitý moment. V nadstavbě může být rozhodující, kdo díky prvnímu místu bude hrát doma. Pro Slavii určitě,“ říká zkušený trenér Bohumil Páník, host dalšího dílu videomagazínu LIGOVÝ INSIDER. Pozoruje při tom i další změnu – celkové poměry v nejvyšší soutěži. „Dříve to řídil pan Berbr. Diplomacie silných mužstev znamenala body navíc, které teď možná chybí. Dnes se hraje fair play,“ je přesvědčen šestašedesátiletý expert, byť do řečí se v souvislosti s někdejším kmotrem tuzemského fotbalu dostal i jeho bývalý klub Baník.